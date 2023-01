Fuerza Regida debuta en el Hot 100 con ‘Bebé dame’ con Grupo Frontera

Fuerza Regida, la banda de música regional mexicana de San Bernardino, California, logra la primera entrada de su carrera en el Billboard Hot 100, al debutar “Bebé dame”, su nueva colaboración con Grupo Frontera, en el No. 91 de la lista (con fecha del 7 de enero).

La canción, lanzada por Street Mob/Rancho Humilde/BorderKid/Sony Music Latin, llega con 7,1 millones de streams en Estados Unidos y 1.000 descargas vendidas entre el 23 y el 29 de diciembre, según Luminate. También avanza 19-5 en su segunda semana en la lista multimétrica Hot Latin Songs.

TikTok también ha ayudado a difundir la canción, parte de la cual se ha utilizado en más de 74.000 clips de la plataforma hasta la fecha. (Las vistas de TikTok no contribuyen directamente a las listas de Billboard).

Fuerza Regida ha aparecido periódicamente en las listas latinas de Billboard los últimos cinco años. El grupo se ha anotado 14 entradas en Hot Latin Songs desde “Radicamos en South Central”, su primera, en 2018 (No. 24). “Bebé dame” es el primer Top 10 del grupo en la lista.

En una entrevista de 2020 con Billboard, el cantante principal Jesús Ortiz Paz dijo que “Radicamos en South Central” le abrió las puertas al grupo: “Gracias a esa canción, Ramón Ruiz, de Legado 7, nos descubrió y firmamos con dos sellos: su Música Lumbre y Rancho Humilde”.

El grupo también ha registrado siete entradas en la lista Regional Mexican Airplay, cuatro de las cuales han llegado al Top 10: “Radicamos en South Central” (No. 10, 2018); “Sigo chambeando” (No. 5, 2019); “Descansando” (No. 9, febrero de 2022); y “Se acabó”, con Lenin Ramírez y Banda Renovación (No. 6, noviembre de 2022).

Mientras tanto, Fuerza Regida ha colocado cinco producciones en Top Latin Albums: Del Barrio Hasta Aquí (No. 8, 2019); Pisteando con la Regida (No. 26, 2019); Adicto (No. 4, 2020); Otro Pedo, Otro Mundo (No. 45, 2020); y Del Barrio Hasta Aquí, Vol. 2 (No. 14, junio de 2022). Del Barrio Hasta Aquí también permaneció 18 semanas en el No. 1 del chart Regional Mexican Albums.

El grupo firmó en agosto con Sony Music Latin mediante una sociedad con Rancho Humilde Records. “Fuerza Regida representa una nueva generación de música mexicana. Agregarlos a nuestra lista de artistas no hace más que llevar adelante nuestra misión de impulsar el futuro de la música”, dijo el presidente de Sony Music Latin U.S., Alex Gallardo.

Fuerza Regida está integrado por José Ortiz Paz (también conocido como JOP; cantante principal), José García (tuba), Samuel Jaimez (requinto), Moisés López (tololoche) y Khrystian Ramos (guitarra). El grupo se formó originalmente en el este de Los Ángeles en 2015 como una banda de versiones.