Fuerza Regida y Banda MS lideran el Regional Mexican Airplay con ‘Mentira no es’

La segunda colaboración de Fuerza Regida y Banda MS se apodera del Regional Mexican Airplay de Billboard al saltar “Mentira no es” del No. 6 al No. 1 para encabezar la lista del 29 de julio. Anteriormente, Banda MS contó con Fuerza Regida en “Santo patrón”, que cae 16-39 después de alcanzar el No. 13 en junio.

“Mentira no es” domina con 7,5 millones de impresiones de audiencia obtenidas en la semana que terminó el 20 de julio, según Luminate. Esto supone un aumento del 38% con respecto a la semana anterior, un incremento que le asegura el título de Greatest Gainer de la semana. Con el ascenso de la colaboración a la cima, Banda recoge su 19º No. 1, y el primero desde que “Hay que hacer dinero” con Eden Muñoz lideró durante una semana en julio de 2022.

Fuerza Regida, por su parte, logra su segundo No. 1 en el Regional Mexican Airplay, tras el dominio de tres semanas de “Bebe dame” con Grupo Frontera este marzo-abril.

Con su 19º No. 1, Banda MS rompe un empate con Banda El Recodo de Cruz Lizárraga e Intocable en el segundo lugar con más No. 1s en la historia de la lista. Solo Calibre 50, con 23 victorias, tiene más. Mira el marcador a continuación.

Mayor cantidad de No. 1s en el Regional Mexican Airplay

23, Calibre 50

19, Banda MS de Sergio Lizárraga

18, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

18, Intocable

17, La Arrolladora Banda el Limón de René Camacho

16, Conjunto Primavera

16, Los Tigres del Norte

15, Christian Nodal

Por otra parte, “Mentira no es” sube 18-6 y alcanza un nuevo máximo en la lista general Latin Airplay, siendo también la canción que más sube esta semana. El tema se convierte en el 24º top 10 de Banda MS y en su primero desde “Hay que hacer dinero”, que alcanzó el No. 6 en julio de 2022. El nuevo top 10 es el segundo de Fuerza Regida después de “Bebe dame”, que lideró una semana en marzo.