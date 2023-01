10 personas baleadas en Miami durante filmación de video de French Montana

Diez personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido cerca de un restaurante en Miami Gardens, Florida, el jueves por la noche (5 de enero), durante lo que testigos dijeron era una filmación de un video de French Montana. Según el canal de televisión WSVN 7, la policía de Miami Gardens y unidades de bomberos de Miami-Dade respondieron a reportes de un tiroteo en The Licking Gardens durante un incidente que supuestamente involucró tres escenas del crimen; las otras dos no fueron identificadas al momento de la publicación.

Explorar Explorar French Montana See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

7News informó que la detective de Departamento de Policía de Miami Gardens, Diana Gorgue, dijo el jueves por la noche que la policía todavía estaba trabajando en el lugar de los hechos, donde hubo “múltiples disparos… múltiples casos”, así como cuatro víctimas trasladadas en avión a un centro de trauma local y otras cuatro trasladadas a un hospital, según informes. Los testigos dijeron a la policía que los disparos estallaron mientras Montana filmaba un video musical afuera de The Licking.

Un testigo dijo que había acudido a ver la producción del video, durante la cual supuestamente le robaron el reloj, las llaves y la billetera a otro espectador. “[Pidió] llamar a su madre y ver si podíamos obtener las llaves de repuesto del auto y asegurarnos de que estaba bien, y luego se escucharon los disparos”, dijo el testigo Ced Mogul, un rapero local. “Al menos 13, 14, 15 disparos. Fue muy rápido, sonaba como un rifle de asalto”.

No estaba claro de inmediato si alguien disparó contra la multitud o si hubo un intercambio de disparos, según 7News. “Eché a correr mirando hacia atrás, pero me dije: ‘¿Sabes qué? Mejor me agacho primero, y luego la gente comenzó a decirme ‘¿puedes ayudarme?’”, dijo Mogul. “Cuando me di cuenta de que la gente pedía ayuda, no había nada que se pudiera hacer si te disparaban”.

NBC6 reportó que la policía dijo que un altercado que comenzó en otro lugar finalmente terminó en el restaurante, donde el rapero de Nueva Orleans Rob49 se encontraba entre las víctimas.

Al momento de la publicación, no estaba claro dónde estaba Montana durante el tiroteo, aunque parece que no resultó herido en el incidente; no se pudo contactar de inmediato a un portavoz de Montana para obtener más detalles y un oficial de información pública del Departamento de Policía de Miami-Dade no había respondido a una solicitud de una actualización de la investigación. TMZ informó que un testigo dijo que el equipo de seguridad de Montana sacó al cantante del área de manera segura y sin incidentes después de que estalló el tiroteo.

Mogul también compartió un video con una afiliada local de NBC que, según él, mostraba a Montana con una camisa roja sentado en el asiento trasero de un automóvil repasando algunas opciones de vestuario. Según informes, el video se filmó justo antes del tiroteo.

Montana lanzó la más reciente edición de su serie Coke Boys, Coke Boys 6, el viernes por la mañana (6 de enero), con invitados especiales de A$AP Rocky, Benny the Butcher, Kodak Black, Max B, King Combs, Est Caramba, Jeremih y más. El rapero promovió el mixtape el jueves por la mañana en Instagram y Twitter, pero no había hecho comentarios sobre el tiroteo en sus redes al momento de la publicación.