Frank Ocean se retira del 2do fin de semana de Coachella

Frank Ocean ya no actuará el segundo fin de semana de Coachella. El cantante tenía programado subir al escenario como cabeza de cartel el domingo (23 de abril), pero según informes, será reemplazado por Blink-182, cuyo trío original se reunió para el primer fin de semana del evento, reportó Variety.

Explorar See latest videos, charts and news blink-182 Frank Ocean See latest videos, charts and news

En una declaración ofrecida a Billboard, los representantes de Ocean dijeron: “Después de sufrir una lesión en la pierna en los terrenos del festival durante la semana previa al primer fin de semana, Frank Ocean no pudo realizar el espectáculo previsto, pero aún tenía la intención de hacerlo, y en 72 horas el espectáculo fue reelaborado por necesidad. Por consejo médico, Frank no puede realizar el segundo fin de semana debido a dos fracturas y un esguince en el pie izquierdo”.

El elusivo cantante agregó en el comunicado: “Fue caótico. Hay algo de belleza en el caos. No es lo que tenía la intención de mostrar, pero disfruté estar ahí y los veré pronto”.

La lesión de Ocean en el tobillo provocó cambios de producción de última hora durante la presentación del domingo (16 de abril) por la noche, incluyendo el uso de una pista de hielo que se construyó específicamente para el set.

Cuando el astro de 35 años apareció en el escenario casi una hora más tarde de lo programado, interpretó 20 canciones en total, incluyendo versiones completamente reelaboradas de éxitos como “Pink + White”, “Solo”, “Chanel”, “Wiseman” y otras. Ocean cerró su tan esperado set con su versión de la canción de Aaliyah de 1994 “At Your Best (You Are Love)”, que formó parte de su álbum visual de 2016 Endless. Echa un vistazo al resumen completo de Billboard aquí.