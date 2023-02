Feid debuta en el Hot 100 con ‘Hey mor’ de Ozuna

Feid logró su primera entrada en el Billboard Hot 100 al debutar “Hey mor”, un tema de Ozuna en el que colabora, en el No. 96 de la lista (con fecha del 11 de febrero).

La canción, lanzada el 7 de octubre por Aura/Sony Music Latin, ingresa al Hot 100 con 8,7 millones de impresiones de audiencia en difusión radial (52% más) y 3,7 millones de streams oficiales en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 27 de enero al 2 de febrero, según Luminate.

Al mismo tiempo, sube 15-8 en el Latin Airplay, donde se convierte en el tercer Top 10 de Feid y el 37mo de Ozuna. También avanza 14-11 en Hot Latin Songs.

TikTok ha sido un factor importante en el creciente perfil de la canción, pues hasta la fecha se ha utilizado en más de 800.000 clips en la plataforma. (Actualmente TikTok no contribuye de forma directa a las listas de Billboard).

Feid (cuyo verdadero nombre es Salomón Villada Hoyos) ha mantenido una presencia constante en las listas de éxitos de Billboard desde que obtuvo su primera entrada en 2016 con su colaboración con J Balvin “Qué raro”. La canción alcanzó el No. 43 en el Latin Airplay y el 47 en Hot Latin Songs ese diciembre.

Desde entonces, ha colocado 10 canciones adicionales en Hot Latin Songs. Al subir “Hey mor” al No. 11, empata con su éxito de 2020 “Porfa”, con J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Sech y Justin Quiles, como su canción mejor clasificada en la lista.

Al mismo tiempo, Feid otros cuatro temas en la edición más reciente de Hot Latin Songs: “Yandel 150”, con Yandel (No. 16); “Feliz Cumpleaños Ferxxo” (No. 28); “Chorrito pa’ las ánimas” (No. 31); y “En la de ella”, con Jhayco y Sech (No. 37).

La entrada de “Hey mor” en el Latin Airplay es la quinta en la carrera de Feid. Antes del ascenso de la canción al Top 10 el 11 de febrero, alcanzó ese nivel con “Porfa” (No. 1 durante una semana) y “Normal” (máximo en No. 4 este enero).

Feid también ha llevado cinco títulos a Top Latin Albums, uno de los cuales llegó al Top 10: Feliz Cumpleaños Ferxxo: Te Pirateamos El Álbum (máximo en el No. 6, octubre de 2022). También fue la primera entrada de Feid en el Billboard 200 (máximo de No. 188).

El 31 de enero, Feid fue anunciado como figura principal del Sueños Music Festival de 2023, que se llevará a cabo en el Grant Park de Chicago el 27 y 28 de mayo.