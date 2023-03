Feid lidera la lista Hot Trending Songs con ‘Remix exclusivo’

“Remix Exclusivo” de Feid debuta en el No. 1 de la lista Hot Trending Songs de Billboard con fecha del 1 de abril.

Las listas Hot Trending de Billboard, impulsadas por Twitter, siguen las tendencias y conversaciones globales relacionadas con la música en tiempo real en Twitter, visibles durante las últimas 24 horas o los últimos siete días. Una versión semanal de la lista con 20 posiciones, que cubre la actividad de viernes a jueves de cada semana, se publica en Billboard.com todos los martes junto con las otras listas semanales de Billboard, siendo el último período de seguimiento del 17 al 23 de marzo.

“Remix Exclusivo” es el primer No. 1 de Feid en Hot Trending Songs. Anteriormente, en marzo, el artista colombiano alcanzó el No. 14 con “Si te la encuentras por ahí”.

Explorar Explorar Feid See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

“Remix” se estrenó el 16 de marzo como el primer lanzamiento de Feid de 2023, luego de su álbum de 2022 Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum y del EP Sixdo.

Al mismo tiempo, la canción obtuvo 2,8 millones de streams oficiales en Estados Unidos del 17 al 23 de marzo, encaminándose a un debut en el No. 38 en la lista Hot Latin Songs. A nivel internacional, comienza en los números 78 y 102 del Billboard Global Excl. U.S. y el Billboard Global 200, respectivamente.

“Remix” se impone al nuevo lanzamiento de Salman Khan, “Jee Rahe the Hum (Falling in Love)”, de la película de próximo estreno en hindi Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, que ocupa el No. 2. Khan también protagoniza la cinta, cuyo estreno está pautado para el 21 de abril.

La nueva colaboración de Tom MacDonald y John Rich, “End of the World”, alcanza el No. 3, y los nuevos lanzamientos de Chloe y Lana Del Rey (“Body Do” y “Candy Necklace”) ocupan los puestos 4 y 5.

Sigue visitando Billboard.com para mantenerte al día sobre las cambiantes clasificaciones de Hot Trending Songs, y consulta cada martes la lista semanal más reciente.