Productor Federico Vindver y Yahritza Martinez, de Yahritza y Su Esencia, recibirán Premios SESAC Latina 2023: Exclusiva

El productor argentino Federico Vindver y Yahritza Martinez, cantante de Yahritza y Su Esencia, serán homenajeados de manera especial en los SESAC Latina Awards 2023.

SESAC reconocerá a Vindver con el premio al productor del año, y a Martinez, de 16 años, con el premio al compositor revelación. Durante la ceremonia, que tendrá lugar el 27 de junio en Los Ángeles, también se anunciarán los ganadores en la categoría canción del año, editora del año y compositor del año, tanto en regional mexicano como en pop/latino.

“Nos encanta cada vez que podemos reconocer a nuestros afiliados talentosos dentro de la comunidad de compositores latinos y espero reunirlos a todos para una noche de celebración”, dijo Sam Kling, director creativo de SESAC Performing Rights. “Las canciones y el espíritu de los SESAC Latina Music Awards siempre hacen que esta sea una noche maravillosamente especial y única”.

Vindver ha trabajado con artistas como Jennifer Lopez, Ricky Martin, Marc Anthony y, más recientemente, Christina Aguilera para su álbum en español Aguilera, nominado al Latin Grammy 2022 al álbum del año.

“Vindver es un productor, compositor y multiinstrumentista único en su clase que ha trabajado con algunos de los nombres más importantes de la música”, dijo Celeste Zendejas, VP de SESAC Latina. “Además, estamos reconociendo todo lo que Yahritza ha hecho en su carrera a una edad tan temprana: ha batido varios récords no solo como artista, sino también como compositora”.

Con “Soy el único”, el primer sencillo de Yahritza y Su Esencia, Martinez hizo historia en los charts como la artista latina más joven en ingresar al Billboard Hot 100 cuando la canción debutó el año pasado en el No. 20. Posteriormente, su EP debut de siete temas, Obsessed, alcanzó el No. 1 en la lista Regional Mexican Albums (con fecha del 7 de mayo de 2022). Martinez es solo una de dos mujeres (la otra es Karol G) que han alcanzado el No. 1 en la lista de compositores Latin Songwriters.