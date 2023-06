Eslabón Armado y Peso Pluma vuelven a liderar lista global de Billboard

“Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma retoma el No. 1, del No. 2, en la lista Billboard Global 200 (con fechada del 1 de julio). Reina por sexta semana en total tras pasar a ser la primera canción regional mexicana en llegar al primer lugar del chart.

Explorar See latest videos, charts and news Eslabon Armado Peso Pluma See latest videos, charts and news

Mientras tanto, “Idol” de YOASOBI regresa al No. 1, tras bajar al No. 2, en la lista Billboard Global Excl. U.S. El tema, cantado originalmente en japonés, se puso a la cabeza por primera vez tres semanas antes del lanzamiento de su versión en inglés, y se convirtió en la primera canción original en japonés en encabezar la lista.

Las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S., lanzadas en septiembre de 2020, clasifican las canciones en función de la actividad de streaming y ventas en más de 200 territorios de todo el mundo, según lo compilado por Luminate. Global 200 incluye datos mundiales y Global Excl. U.S. comprende datos de territorios que no incluyen Estados Unidos.

Las clasificaciones de las listas se basan en una fórmula ponderada que incorpora streams oficiales en los servicios de música de audio y video por suscripción y servicios con publicidad, así como ventas de descargas, la última de las cuales refleja compras de minoristas de música digital de servicio completo de todo el mundo, excluyendo las ventas de sitios directos al consumidor (D2C).

“Ella baila sola” extiende su reinado en el Global 200

“Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma sube al No. 1, desde el No. 2, en el Billboard Global 200. Reina por un total de seis semanas tras convertirse en el primer No. 1 del género regional mexicano en la lista. Logró 58,2 millones de streams (un 10% menos) y vendió 2.000 (un 6% menos) en todo el mundo del 16 al 22 de junio.

“La bebe” de Yng Lvcas y Peso Pluma avanza 3-2 en el Global 200, volviendo a su mejor clasificación; “Flowers” de Miley Cyrus sube 4-3, luego de 12 semanas en el No. 1 a partir de enero; “Calm Down” de Rema y Selena Gomez sube 9-4 tras haber llegado al No. 3 en enero; y “Cupid” de Fifty Fifty brinca 7-5, después de llegar al No. 2.

(Después de debutar en el No. 1 del Global 200 una semana antes, “Take Two” de BTS cae al No. 27).

“Idol” vuelve a la cima del Global Excl. U.S.

“Idol” de YOASOBI avanza 2-1 para una segunda semana en la cumbre del Billboard Global Excl. U.S., con 40,1 millones de streams (3% menos) y 18.000 ventas (16% menos) fuera de Estados Unidos entre el 16 y el 22 de junio. La canción, cantada originalmente en japonés, alcanzó el No. 1 tres semanas antes tras el lanzamiento de su versión en inglés; dada su versión inicial, se convirtió en la primera canción interpretada originalmente en japonés en encabezar la lista.

“La bebe” de Yng Lvcas y Peso Pluma asciende 3-2 en Global Excl. U.S., agregando una quinta semana en su nivel máximo; “Flowers” de Miley Cyrus sube 4-3, luego de 13 semanas en el No. 1 (y empatar con “As It Was” de Harry Styles como el reinado más largo en la lista); “Cupid” de Fifty Fifty sube 5-4, después de dos semanas en la cumbre a partir de mayo; y “Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma sube 7-5, tras llegar al No. 2.

(Una semana después de debutar en el No. 1 de Global Excl. U.S., “Take Two” de BTS retrocede al No. 15).

Las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S. (con fecha del 1 de julio de 2023) se actualizarán mañana (27 de junio) en Billboard.com. De ambas listas, los 100 títulos principales están disponibles para todos los lectores en Billboard.com, mientras que las clasificaciones completas de 200 canciones pueden verse en Billboard Pro, el servicio por suscripción de Billboard. Para más noticias sobre charts, sigue @billboard y @billboardcharts en Twitter e Instagram.

Luminate, proveedor de datos independiente de las listas de Billboard, realiza una revisión exhaustiva de todos los envíos de datos utilizados para compilar las clasificaciones de los charts semanales. Luminate revisa y autentica los datos. En asociación con Billboard, se eliminan los datos considerados sospechosos o no verificables, utilizando criterios establecidos, antes de publicarse los cálculos finales de la lista.