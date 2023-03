Eslabón Armado y Peso Pluma alcanzan picos en Hot Latin Songs y Hot 100 con ‘Ella baila sola’

Eslabon Armado y Peso Pluma celebran múltiples logros en las listas de Billboard con su éxito colaborativo “Ella baila sola”, que les otorga a ambos artistas sus entradas más altas en Hot Latin Songs y Billboard Hot 100 (con fecha del 1 de abril). En la primera, debutan en el No. 2; en la segunda en el No. 26.

El récord anterior de Eslabón Armado en Hot Latin Songs llegó con “Jugaste y sufrí”, con Dannylux, que alcanzó el No. 3 en 2021, y que también fue su punto máximo en el Hot 100, donde alcanzó el No. 69. En el caso de Peso Pluma, llegó al No. 6 en Hot Latin Songs con “AMG”, una colaboración con Gabito Ballesteros y Natanael Cano, en febrero. También fue su hit mejor clasificado en la lista Hot 100, al alcanzar el No. 66.

“Ella baila sola” es la primera colaboración de Eslabón Armado y Peso Pluma. Fue lanzada el 17 de marzo a través de Prajin Parlay/DEL Records y llega al No. 2 en la lista multimétrica Hot Latin Songs después de su primera semana completa de seguimiento, sobre todo gracias a la actividad de streaming. La lista combina difusión radial, ventas digitales y datos de streaming.

“Ella baila sola” registró 16 millones de streams oficiales en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 17 al 23 de marzo, según Luminate. Esta cifra le vale un despegue en el No. 1 de Latin Streaming Songs y un debut en el No. 10 de la lista Streaming Songs general. Se trata del segundo No. 1 en Latin Streaming Songs para Eslabón Armado, y el primero para Peso Pluma. En Streaming Songs, es el primer Top 10 para ambos.

Es de destacar que al alcanzar 16 millones de streams en su primera semana, “Ella baila” registra la segunda semana de streaming más grande para un debut latino, solo detrás de “TQG” de Karol G y Shakira, que sumó 29 millones en la lista del 11 de marzo.

Por su parte, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” de Bizarrap y Shakira registraba 5 millones en su semana de apertura (21 de enero) con solo dos días de actividad; luego registró una ganancia del 341% en su segunda semana en las listas (y la primera semana completa de seguimiento) con 20 millones de streams. (Se lanzó el 11 de enero a las 7 p. m. ET).

Solo otra colaboración regional mexicana ha acumulado al menos 15 millones de streams oficiales o más: “Bebe dame” de Fuerza Regida y Grupo Frontera (lista con fecha del 4 de febrero).

Las ventas también contribuyen al buen comienzo de “Ella baila” en Hot Latin Songs: aunque la canción vendió poco menos de 1.000 descargas en su semana inicial, generó lo suficiente para debutar en el No. 4 de Latin Digital Song Sales.

Entrada global

Por otra parte, “Ella baila sola” hace su primera entrada en las dos listas Billboard Global, que clasifican las canciones según su actividad de streaming y ventas obtenidas de más de 200 territorios de todo el mundo, según lo compilado por Luminate.

El tema arranca en el No. 12 del Billboard Global 200 con 47 millones de streams y 1.000 descargas vendidas. La canción acumula al mismo tiempo 31 millones de streams y una cantidad nimia de ventas, colocándose en el No. 14 de Global Excl. U.S. Y mientras Eslabón registra su primera entrada en esta última lista, la canción le vale a ambos su entrada más alta en el Global 200.