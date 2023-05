Eslabón Armado hace historia con debut No. 1 de ‘Desvelado’ en Top Latin Albums: ‘Significa mucho’

Eslabón Armado hace historia con el debut No. 1 de su álbum de larga duración Desvelado en la lista Top Latin Albums de Billboard (con fecha del 13 de mayo). Con 44.000 unidades equivalentes a álbumes ganadas en su primera semana, el conjunto obtiene la mejor semana para un álbum regional mexicano desde que el chart comenzó a medir títulos por unidades en febrero de 2017.

“Significa mucho ser No. 1 en Top Latin Albums”, dice Pedro Tovar a Billboard. “Probablemente es nuestro álbum favorito, ¡pero no esperábamos que llegara tan alto! Principalmente porque sé que a la gente no le gusta algo al principio, pero cuando pasan cuatro, cinco, seis meses o un año entero, siempre hay una canción que suena y luego todos dicen: ‘¡Oh, este es mi álbum favorito!’”

Desvelado se lanzó el 27 de abril a través de DEL Records. El set de 16 temas arranca con 44.000 unidades equivalentes a álbumes obtenidas en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 28 de abril al 4 de mayo, según Luminate.

Al igual que su predecesor (Nostalgia de 2022), casi el total de la primera semana de Desvelado se nutrió de unidades de álbumes equivalentes a streaming, proviniendo 43.000 de esta métrica. En total, sus canciones obtuvieron 63,51 millones de streams oficiales en Estados Unidos, la mayor cantidad en una semana para un álbum regional mexicano.

El disco también registra la quinta mejor semana de apertura en streaming entre los álbumes latinos, después de Un Verano Sin Ti (365,55 millones de streams oficiales, mayo de 2022), YHLQMDLG (201,37 millones, marzo de 2020) y El Último Tour del Mundo (145,94 millones, diciembre de 2020) de Bad Bunny, así como Mañana Será Bonito de Karol G (118,73 millones de streams, lista con fecha del 11 de marzo).

En el Billboard 200 de todos los géneros, Desvelado despega en el No. 6, el rango más alto de un álbum regional mexicano desde que el chart comenzó a medir por unidades en diciembre de 2014. También se convierte en el segundo álbum en llegar al top 10, superando el No. 9 de Nostalgia de Eslabón Armado en mayo de 2022.

“El mayor desafío al producir y grabar este álbum fue el timing”, recuerda Tovar. “Queríamos lanzarlo el 27 y teníamos muy poco tiempo para grabar todo. Además, en realidad no tuve mucho tiempo para darle los toques finales, así que lo puse en manos de Dios. El resultado fue asombroso”.

Mientras Desvelado alcanza la cumbre de Top Latin Albums, Eslabón Armado mantiene su racha perfecta de seis top 10 consecutivos de seis entradas en las listas. De esos, otro álbum llevó al cuarteto a la cima por una semana: Vibras de Noche en agosto de 2020. Además, el sexto álbum de estudio de Eslabón empuja a Un Verano Sin Ti de Benito al No. 2 tras un reinado de 46 semanas no consecutivas. (Mañana Será Bonito de Karol G también ostentó la corona durante cinco semanas).

Desvelado fue precedido por el éxito viral No. 1 “Ella baila sola” con Peso Pluma, en su cuarta semana al frente de la lista multimétrica Hot Latin Songs. Al mismo tiempo, alcanza el No. 1 en la lista Streaming Songs, con 34,6 millones de streams oficiales en Estados Unidos, un 2% más. Es la primera canción regional mexicana en liderar la lista y el primer No. 1 en el chart para ambos artistas. Por otra parte, “Ella baila” salta 20-9 en el Latin Airplay de todos los géneros de música latina con 6,7 millones en impresiones de audiencia obtenidas durante la misma semana de seguimiento, un primer top 10 para Peso Pluma en esa lista.

Mientras tanto, entre los nuevos debuts en Hot Latin Songs, “Así lo quiso Dios” con Luis R. Conriquez llega al No. 24. “Quédate conmigo”, con Grupo Frontera, le sigue en el No. 25, y “¿Quién es él?” comienza en el No. 33.

“Honestamente, ‘Quédate conmigo’ con Grupo Frontera es la canción con la que más me identifico”, reflexiona Tovar. “Es súper romántica y me resulta perfecta, porque ahora estoy enamorado. En cierta manera, le dedico esa canción a alguien especial”.

Sobre las ocho colaboraciones en Desvelado, Tovar concluye: “Creo que la mejor es con Peso Pluma, principalmente porque es la canción No. 1. Dondequiera que voy la escucho… ¡en todas partes! No me canso en absoluto de cantar esa canción”.