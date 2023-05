‘Desvelado’ de Eslabón Armado debuta en el top 10 de la lista Billboard 200

Desvelado de Eslabón Armado debuta en el No. 6 del Billboard 200 (con fecha del 13 de mayo), el lugar más alto en el chart para un álbum regional mexicano. Es solo el segundo en llegar al top 10 después de Nostalgia, también de Eslabón, que llegó al No. 9 de la lista con fecha del 21 de mayo de 2022. (Los álbumes regionales mexicanos se definen como aquellos que son elegibles para figurar en la lista Regional Mexican Albums de Billboard, o que ya han estado en ella).

Relacionadas Los Latin Grammy 2023 ya tienen fecha y nuevo lugar

Explorar Explorar Eslabon Armado See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Desvelado debuta con 44.000 unidades equivalentes a álbumes, correspondiendo 43.500 de esa suma a unidades SEA (equivalentes a 63,51 millones de streams a pedido de los 16 temas del set) y siendo las ventas de álbumes y las unidades TEA las 500 unidades restantes.

El álbum contiene el exitoso sencillo “Ella baila sola” con Peso Pluma, que ocupó No. 4 de la lista de canciones Billboard Hot 100 de todos los géneros más reciente (fecha del 6 de mayo). La canción, que inicialmente logró notoriedad debido a su popularidad en TikTok, es la primera del género regional mexicano en llegar al top 10 del Hot 100.

One Thing at a Time de Morgan Wallen lidera la lista de álbumes Billboard 200 por novena semana consecutiva. El set logró 138.000 unidades equivalentes a álbumes en Estados Unidos en la semana que finalizó el 4 de mayo (un 8% menos), según Luminate. Alcanzó el No. 1 en la lista del 18 de marzo y aún sigue en primer lugar.

SEVENTEEN y Jack Harlow también llegan al top 10 del chart con el debut de sus lanzamientos más recientes.

SEVENTEEN logra su mejor clasificación al debutar 10th Mini Album FML en el No. 2. Es el tercer top 10 — todos ganados consecutivamente — del grupo pop coreano de 13 miembros, que alcanza el puesto con 135.000 unidades equivalentes a álbumes, de las cuales las ventas de álbumes comprenden 132.000 (es el álbum más vendido de la semana, con la cuarta semana de ventas más grande de 2023).

Por su parte, Jack Harlow logra su tercer top 10 en el Billboard 200 al entrar Jackman. en el No. 8. El álbum arranca con 35.500 unidades equivalentes a álbumes. De esa suma, las unidades SEA comprenden 33.500 (lo que equivale a 43,37 millones de streams oficiales a pedido de los 10 temas del set); las ventas de álbumes comprenden 1.500 y las unidades TEA comprenden 500.

La lista Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de la semana en Estados Unidos según el consumo multimétrico medido en unidades equivalentes a álbumes, compilado por Luminate. Las unidades comprenden ventas de álbumes, álbumes equivalentes a temas (TEA) y álbumes equivalentes a streaming (SEA). Cada unidad equivale a la venta de un álbum, o 10 canciones vendidas de un álbum, o 3.750 con publicidad, o 1.250 streams de audio y video oficiales a pedido mediante pago/suscripción generados por canciones de un álbum. El nuevo chart con fecha del 13 de mayo de 2023 se publicará en su totalidad en el sitio web de Billboard el 9 de mayo. Para noticias sobre charts, sigue @billboard y @billboardcharts en Twitter e Instagram.