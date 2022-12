‘Encanto’, Bad Bunny y Karol G entre lo más visto en YouTube en 2022

El 2022 fue un gran año para la música y los videos musicales, y YouTube presentó oficialmente el jueves (1 de diciembre) sus 10 canciones más populares del año.

Encabeza la lista que abarca a Estados Unidos “We Don’t Talk About Bruno”, de la banda sonora de la película Encanto, que también se hizo sentir en las listas de Billboard al dominar las Billboard Hot 100 durante cinco semanas en febrero.

Al éxito de Disney le siguen “Super Gremlin” de Kodak Black y “Surface Pressure” de Jessica Darrow, en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Las canciones que aparecen en la lista anual de YouTube incluyen streams de videos musicales oficiales, videos con letras y contenido generado por usuarios con la canción oficial completa, y cubren el período del 1 de enero al 15 de noviembre de 2022. Las listas se limitan a dos canciones por artista o álbum.

La música latina tuvo un año maravilloso en YouTube: tanto Bad Bunny como Karol G tienen dos canciones cada uno en el Top 10. “Tití me preguntó” de Bunny se ubicó en el No. 4, mientras que su colaboración con Chencho Corleone “Me porto bonito” ocupó el No. 6. El dúo de Becky G con Karol G “Mamiii” está de No. 7, mientras que su sensual “Provenza” alcanzó el No. 9. “In a Minute”, de Lil Baby, completa el grupo de 10.

Bad Bunny ha disfrutado de otro gran año en todas las plataformas. El rapero puertorriqueño fue, por separado, el artista más grande de la lista de fin de año de Spotify, y su LP Un verano sin ti fue el álbum más reproducido en el servicio de streaming.

Las clasificaciones de YouTube no terminan ahí. El gigante del streaming también ha dado a conocer sus listas de los videos, cortometrajes, creadores, nuevos creadores, anuncios y otros más populares del año.

A continuación la lista completa de las canciones más populares de YouTube en Estados Unidos. Para más información, haz clic aquí.

1. Elenco de Encanto – “We Don’t Talk About Bruno”

2. Kodak Black – “Super Gremlin”

3. Jessica Darrow – “Surface Pressure”

4. Bad Bunny – “Tití me preguntó”

5. Future – “Wait for U” con Drake, Tems

6. Bad Bunny, Chencho Corleone – “Me porto bonito”

7. Karol G, Becky G – “Mamiii”

8. Imagine Dragons x JID – “Enemy”

9. Karol G – “Provenza”

10. Lil Baby – “In a Minute”