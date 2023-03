‘En la intimidad’ de Emilia, Big One y Callejero Fino encabeza Billboard Argentina Hot 100 por 4ta semana

“En la intimidad” de Emilia, Big One y Callejero Fino lidera la lista Billboard Argentina Hot 100 (fechada el 18 de marzo) por cuarta semana. Se une a “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, de Bizarrap y Shakira, como la única otra canción en encabezar la lista al menos cuatro semanas en 2023.

“TQG” de Karol G y Shakira se mantiene firme en el No. 2 por tercera semana, desde que apareció en la lista. “Cupido” de TINI sube 4-3, mientras que “M. A. (Mejores amigos)” asciende 5-4 para alcanzar un nuevo máximo después de mantenerse firme en el No. 5 durante cuatro semanas consecutivas. Además, Lil Cake y Migrantes también avanzan al alcanzar “Mercho”, con Nico Valdi, su pico en el No. 5.

El argentino Ecko logra su primer Top 10 en la lista de 100 al brincar 14-10 “Te escapas de mis brazos”, su colaboración con Callejero Fino y El Perro. El rapero había alcanzado un máximo en el No. 37 con “Matatan”, su primera entrada, con Cazzu, Brray, Alan Gómez, Kaleb Di Masi y Dj Tao, en marzo de 2022. Mientras Fino eleva a cinco los Top 10 de su carrera, El Perro logra su segundo Top 10.

El honor de Greatest Gainer de la semana es para “Pobre corazón” de Ke Personajes con Onda Sabanera, que se recupera 54-16. Es la clasificación más alta para el conjunto de cumbia colombiano, mientras que el argentino Ke Personajes alcanzó el No. 1 con su participación en “Ya no vuelvas” de Luka Ra, que también incluye a La K’onga, en febrero.

“No voy a llorar :’)” de Nicki Nicole se lleva el Hot Shot Debut de la semana en el No. 36. Es su despegue más alto desde que “Ya me fui”, con Bizarrap y Duki, abrió en el No. 15 en julio de 2021.

Otras siete canciones debutan en la lista esta semana, comenzando con “Tu recuerdo” de Wisin, Emilia y Lyanno en el No. 63. “Discoteca” de La Planta, Bm y Alejo Isakk, con Locura Mix, sigue en el No. 72. Además, la artista trap puertorriqueña Young Miko logra su primera entrada con “Lisa” en el No. 74. Entre tanto, Mambo Kingz y DJ Luian regresan después de casi cuatro años con “Más rica que ayer”, con Anuel AA, en el No. 75.

Asimismo, “Legendaria” de Mya and Cali y El Dandee alcanza el No. 78. “Azote (remix)” de Lolo OG, Callejero Fino y Alejo Isakk debuta en el No. 84. Y, por último, Milo J logra su tercera entrada con “Morning ” en el No. 97.