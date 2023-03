‘En la intimidad’ de Emilia, Big One y Callejero Fino lidera el Hot 100 de Billboard Argentina

Emilia, Big One y Callejero Fino se mantienen por segunda semana en el No. 1 del Billboard Argentina Hot 100 con “En la intimidad”, que lidera la lista con fecha del 4 de marzo. La canción, lanzada del 1 de febrero a través de Fifty One, debutó en el No. 9 y llegó a la cumbre en su tercera semana (en la lista con fecha del 25 de febrero).

Explorar See latest videos, charts and news Emilia Karol G Shakira See latest videos, charts and news

Karol G y Shakira logran el mejor debut de sus carreras en el chart con “TQG”, que llega al No. 2. La canción, que se convierte en el Hot Shot Debut de la semana, es el quinto sencillo del último álbum de Karol G Mañana Será Bonito, que debutó en el No. 1 de la lista general Billboard 200, Top Latin Albums y Latin Rhythm Albums (con fecha del 11 de marzo). También debutó en el No. 1 de Hot Latin Songs en el mismo período.

Además, “Cupido” de TINI sube 6-3 en el ranking. Es lo más cerca que ha estado de la cima desde que “La Triple T” alcanzó el No. 1 en su segunda semana, permaneciendo en la cima durante cinco periodos a partir del conteo con fecha del 14 de mayo.

Volviendo a Shakira, su colaboración con Bizarrap “Bzrp Music Sessions, vol. 53” baja 2-4 tras haber pasado cuatro semanas en el No. 1 (del 21 de enero al 11 de febrero). Mientras tanto, “M. A (Mejores Amigos)” de BM se mantiene estable en el No. 5 por tercera semana.

Por otra parte, Camilo Villaruel, de 16 años, conocido por el nombre artístico Milo J, se apunta el Greatest Gainer de la semana con “Rara vez”, que remonta 44 puestos, 61-17. Es lo más cerca que ha llegado el rapero argentino a la cima, mientras su “Milagrosa” se eleva a un nuevo pico en el No. 61 también en la lista actual. “Rara” sube al Top 20 principalmente gracias a su popularidad en TikTok, donde la canción ha generado más de 31.000 videos.

Asimismo, Miranda! y Emilia se apuntan una nueva entrada a la lista con su colaboración “Uno los dos”, en el 28.

La semana trae otros cuatro debuts, comenzando con “Die for You” de The Weeknd y Ariana Grande en el No. 63, seguido de “Una noche sin pensar” de Sebastián Yatra en el No. 70, “29 de June” de Sech en el No. 87, y “Ambulancia” de Camilo y Camila Cabello en el No. 88.