‘Ella baila sola’ de Eslabón Armado y Peso Pluma danza hasta la cima del Regional Mexican Airplay

Luego de una cuádruple victoria en las listas de Billboard, “Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma alcanza el No. 1 en el Regional Mexican Airplay al avanzar 2-1 y liderar el chart con fecha del 27 de mayo. El sencillo desbanca a “Tú y tú” de Los Ángeles Azules con Cazzu y Santa Fe Klan, que reinó por una semana.

La nueva victoria de “Ella baila sola” le sigue a una estela de los éxitos en otras cuatro listas, comenzando por la multimétrica Hot Latin Songs, donde la canción se aferra al No. 1 por séptima semana consecutiva tras subir 2-1 en el chart de abril 15. También extiende su reinado de nueve semanas en Latin Streaming Songs y está en su tercera semana al frente del Billboard Global 200. “Ella baila” encabezó, además, la lista Latin Digital Song Sales durante tres semanas.

De acuerdo con Luminate, “Ella baila” llega al No. 1 del Regional Mexican Airplay con 7,3 millones de impresiones de audiencia, un aumento del 2%, obtenidas en Estados Unidos la semana que terminó el 18 de mayo.

Peso Pluma logra su primer No. 1 en el Regional Mexican Airplay después de estrenarse en el chart con fecha del 6 de mayo, cuando “Ella” debutó en el No. 7. También llegó al No. 19 con “Chanel” con Becky G.

Entre tanto, Eslabón Armado logra su segundo No. 1 en el Regional Mexican Airplay tras pasar una semana al frente de la lista con “Te encontré”, con Ulices Chaidez, en junio de 2021.

Más allá de su primer lugar en el Regional Mexican Airplay, “Ella” se lleva a casa el trofeo de Greatest Gainer/Airplay en Hot Latin Songs gracias a su aumento de audiencia en las estaciones regionales mexicanas. Además, pese a una caída del 1% en los streams durante la semana de seguimiento, la canción obtuvo 32 millones de streams oficiales a pedido en Estados Unidos, lo suficiente para ocupar el primer lugar en Latin Streaming Songs, al tiempo que baja 2-3 en la lista general Streaming Songs.

“Ella” también avanza en el Latin Airplay, del No. 7 al No. 4, mientras que desciende 4-5 en la lista Billboard Hot 100 de todos los géneros.