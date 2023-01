Muerte de influencer española Elena Huelva conmueve a Alejandro Sanz, Aitana y otros artistas

Elena Huelva, una joven influencer y autora sevillana que documentó de manera inspiradora su lucha con un raro tipo de cáncer óseo conocido como sarcoma de Ewing, falleció el martes (3 de enero) a los 20 años dejando atrás un último y sentido mensaje en sus redes sociales.

“Quiero dejar claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado, por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado. Pase lo que pase, sé que mi vida no se queda en vano porque he luchado y he conseguido lo que quiero visualizar”, expresó Huelva en un video publicado el día de su deceso en su cuenta de Twitter.

También el martes, en Instagram, publicó una foto de lo que parece ser su mano entrelazada con las de algunos seres amados y expresó en la leyenda que había amanecido “nada bien”, pero recalcó de igual forma que ella ya había ganado. Cerró su post con sus característicos hashtags #misganasganan, #fuckcancer y #sarcomadeewing, entre otros.

Quería dejar este vídeo por aquí, porque al final la vida son los recuerdos que nos llevamos, las personas, el amor, y yo ya he ganado. Por el amor, por la lucha, por las personas, por siempre.

♥️✨

~ᴍɪs ɢᴀɴᴀs ɢᴀɴᴀɴ~#misganasganan #yoyaheganado #fuckcancer #sarcomadeewing

La prematura partida de Huelva, y sus constantes mensajes de lucha y esperanza, conmovieron a sus miles de seguidores y también a la comunidad artística de España y más allá, que no tardó en expresar su pesar y también su agradecimiento por haber diseminado siempre un mensaje positivo.

“Gracias Elena por dejar esa huella. Una clase maestra de cómo tomarnos el tiempo”, escribió Alejandro Sanz en su cuenta de Twitter usando el hashtag #misganasganan.

“Siempre serás una CAMPEONA, @elenahuelva02. Vuela libre, preciosa, y descansa en Paz”, expresó la cantante Ana Torroja en los comentarios de la publicación de la influencer en Instagram, donde también reaccionaron figuras como el cantante Omar Montes, las actrices Ana Obregón y Eva González, y la modelo y actriz Paula Echeverría.

La cantante Aitana publicó una serie de fotos con Huelva en la misma red social junto al mensaje: “Mi niña, tus ganas siempre ganaron. Elena, qué ejemplo de fortaleza nos diste siempre a todos. Una estrella nueva brilla en el cielo, más que ninguna. Te quiero 🤍 #tusganasganan“.

El cantante Manuel Carrasco dejó constancia de su amistad y cariño en una publicación que incluyó múltiples videos y fotografías de ambos. “Tú dijiste ‘la vida son los recuerdos con las personas’, yo nunca olvidaré los momentos que hemos vivido juntos, encima y debajo del escenario”, escribió. “No he conocido a nadie tan valiente, tan especial y con tanto amor a la vida como tú”.

El astro colombiano Sebastián Yatra, en tanto, colgó en sus historias una imagen de Huelva sonriente y el mensaje “Vuela alto Elenita”, junto a emojis de un corazón blanco, una paloma de la paz, una estrella fugaz y manos juntas en oración.

El sarcoma de Ewing es un raro tipo de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos. De acuerdo con la American Cancer Society, la mayoría de los tumores de Ewing afectan a adolescentes, aunque también se pueden presentar en niños y adultos. Huelva fue diagnosticada a los 16 años, en 2019, y ese mismo año empezó a documentar en Instagram su travesía.

En enero de 2022 publicó el libro Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente bajo Penguin Random House, cuya división Penguin España también expresó sus condolencias en Twitter: “Hoy despedimos a nuestra querida autora Elena Huelva. Con ella aprendimos a ver el mundo desde el optimismo y la energía. Gracias, @elenahuelva02, por enseñarnos tanto. D.E.P”.

Gracias Elena por dejar esa huella. Una clase maestra de como tomarnos el tiempo. Te echaremos mucho de menos. Un abrazo enorme a la familia. ❤️ #misganasganan — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 3, 2023