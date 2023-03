Eladio Carrión debuta en el Hot 100 con ‘Coco Chanel’ con Bad Bunny

El cantante puertorriqueño de trap-reggaetón Eladio Carrión logra su primera entrada en el Billboard Hot 100 (con fecha del 1 de abril) al debutar “Coco Chanel”, su nueva colaboración con Bad Bunny, en el No. 87 de la lista.

Explorar See latest videos, charts and news Bad Bunny Eladio Carrión See latest videos, charts and news

La canción, lanzada el 17 de marzo por Rimas Entertainment, abre con 6,2 millones de streams en Estados Unidos en su primera semana, según Luminate. Al mismo tiempo, comienza en el No. 14 de Hot Latin Songs, convirtiéndose en la octava y más alta entrada de Carrión en las listas de éxitos de Billboard.

“Coco Chanel” es parte del cuarto LP de Carrión, 3MEN2 KBRN, que debuta en el No. 3 de Top Latin Albums y en el No. 16 del Billboard 200 de todos los géneros al obtener 25.000 unidades equivalentes a álbumes. Se trata del cuarto Top 10 de Carrión en Top Latin Albums y su título más alto en el Billboard 200. Sus dos discos anteriores, Sauce Boyz 2 y SEN2 KBRN, Vol. 2, alcanzaron los puestos 92 y 121 en 2021 y 2022, respectivamente.

Carrión ha sido desde 2020 un creador de éxitos con una presencia constante en las listas latinas de Billboard. Apareció por primera vez en los charts en febrero de 2020, con el debut de Sauce Boyz, que llegó al No. 6 de Latin Rhythm Albums y el No. 8 de Top Latin Albums.

Más allá de “Coco Chanel”, Carrión ha registrado otros siete éxitos en Hot Latin Songs: “Tata”, con J Balvin, Daddy Yankee y Bobby Shmurda (No. 50 en 2021); “Sauce Boy Freestyle 5” (No. 47, 2021); “No te deseo el mal”, con Karol G (No. 29, 2021); “Jóvenes millonarios”, con Myke Towers (No. 44, 2021); “Nunca y pico”, con Yandel y Maluma (No. 47, 2022); “Mbappé” (No. 21, 2022); y “Gladiador” (No. 39, 2022).

En cuanto a Bad Bunny, “Coco Chanel” le vale al superastro boricua su 68a entrada en el Hot 100, extendiendo su récord entre los artistas que graban principalmente música latina. También es su 145° éxito en Hot Latin Songs, ampliando también su marca en esa lista.