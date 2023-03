Eladio Carrión cuenta cómo Lil Wayne lo influyó en su estilo de rap

Eladio Carrión ha estado muy activo. Acaba de publicar su álbum 3MEN2 KBRN (pronunciado “tremendo cabrón”), que aterrizó en varias listas de Billboard, prepara su primer festival Sauce Boyz Fest y está planeando una gira nacional que incluye una parada en Coachella.

Mientras se encontraba en Austin para su actuación en Billboard Presents The Stage at SXSW a principios de este mes, el rapero puertorriqueño se sentó con Leila Cobo, directora de Billboard Latin/Español, para hablar de su historia y sus últimos sucesos.

“Tremendo cabrón porque este disco tiene todos los cabrones”, dice Cobo, felicitando al artista por su lanzamiento repleto de estrellas, que incluye invitados como Lil Wayne, 50 Cent, Future, Fivio Foreign, Bad Bunny y más.

“Conseguimos meter a mis artistas favoritos en este álbum. Es un álbum muy especial para mí y para mi equipo”, dice Carrión. “[Lil Wayne] es uno de mis raperos favoritos. Él es la razón por la que no espero cada cuatro compases a que haya un punchline. Cada compás puede tener un punchline. Wayne solía hacerlo, así que yo lo hago”. (El rapero de “A Milli” se unió con Carrión para la remezcla de “Gladiador”).

El astro del trap latino menciona que nunca hubo un Plan B para el álbum, “Si plan A no se da, esperemos hasta que se de. Pero plan A hasta el fin del mundo”.

Nacido en Kansas City, el puertorriqueño se mudó a menudo durante su juventud, de Hawai a Baltimore y Alaska (su padre sirvió en el ejército). Y antes de convertirse en rapero, fue comediante y también compositor de canciones para otros artistas. “Llegó un momento en que no me satisfacía [escribir para otros] cuando salía la música”, revela. “Sólo les estaba dando una parte de mí, y eran cosas personales, era como, ‘joder, él no pasó por eso, yo pasé por eso. Quiero contar mi historia'”.

Carrión descubrió su amor por el escenario, diciendo que actuar es una gran parte de lo que le hizo enamorarse de ser artista y querer ser artista. También le dice a Cobo que espere grandes sorpresas para su actuación en Coachella, que tendrá lugar los fines de semana del 14 y 21 de abril.

Del 18 al 20 de mayo, el rapero lanzará su primer festival en Puerto Rico, y se espera las participaciones de grandes argentinos como Bizarrap y Duki, así como la rapera del dembow dominicano Tokischa.

Esta semana, su álbum 3MEN2 KBRN debutó en el No. 3 de la lista Top Latin Albums Chart y alcanzó el No. 16 de Billboard 200.

Mira la entrevista completa de Billboard con Eladio Carrión arriba.