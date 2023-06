El Alfa ingresa al Hot 100 con ‘Plebada’ con Peso Pluma

El Alfa se apunta su primera entrada en el Billboard Hot 100 (con fecha del 24 de junio), al debutar “Plebada”, su nueva colaboración con Peso Pluma, en el No. 68 del chart.

La canción, lanzada el 8 de junio a través de El Jefe Records, debuta con 7,8 millones de streams oficiales, 336.000 impresiones de audiencia en difusión radial y 1.000 descargas vendidas del 9 al 15 de junio, según Luminate. También debuta en el No. 12 de Hot Latin Songs y en el No. 129 del Billboard Global 200.

El Alfa (cuyo nombre verdadero es Emanuel Herrera Batista) ha colocado hits en las listas de Billboard desde 2017. Obtuvo su primera entrada el 2 de septiembre de 2017, al debutar su LP Disciplina en el No. 11 de Latin Rhythm Albums y en el No. 45 de Top Latin Albums.

Desde entonces, ha colocado cuatro álbumes de estudio adicionales en Top Latin Albums: El Hombre (que alcanzó el No. 7 en 2018), El Androide (No. 9, 2020), Sabiduría (No. 16, 2022) y Sagitario (No. 28, 2022).

También ha tenido hasta la fecha 18 canciones en Hot Latin Songs, todas desde 2018. Aquí un resumen clasificado según su lugar máximo en la lista:

No. 9, “La mamá de la mamá” con CJ X Chael Produciendo/feat. El Cherry Scom

No. 12, “La romana” (Bad Bunny con El Alfa)

No. 12, “Plebada”, con Peso Pluma

No. 13, “Que calor” (Major Lazer & J Balvin feat. El Alfa)

No. 14, “Pam”, con Justin Quiles y Daddy Yankee

N° 22, “Bebé”, con Camilo

No. 24, “Fulanito”, con Becky G

No. 26, “Danza gogo”

No. 27, “¡Wow BB!”, con Natti Natasha y Chimbala

No. 30, “Coronao Now”, con Lil Pump

Nº 32, “Pikete”, con Nicky Jam

No. 33, “Bombón”, con Daddy Yankee y Lil Jon

N° 34, “Curazao”, con Farruko

No. 36, “¡Guau!” (Bryant Myers, Nicky Jam & Arcángel feat. Darell & El Alfa)

No. 42, “Mi mami”, con Cardy B

No. 46, “Singapur”, con Farruko, Myke Towers, Chencho Corleone y Justin Quiles

Nº 47, “Xoxa” con Farruko

No. 50, “Ten cuidado” con Pitbull, Iamchino, Farruko y Omar Courtz

Entre sus otras apariciones en las listas, El Alfa ha tenido cuatro entradas en Hot Dance/Electronic Songs, incluyendo el top 10 “Qué calor” con Major Lazer y J Balvin, que alcanzó el No. 6 en 2019. En cuanto a difusión radial, logró ocho éxitos en Latin Airplay, 11 en Latin Rhythm Airplay, cuatro en Latin Pop Airplay, uno en Pop Airplay y uno en Rhythmic Airplay.

El 5 de junio, El Alfa anunció su gira por Estados Unidos La Leyenda del Dembow, prevista de octubre a diciembre.