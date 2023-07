Dua Lipa deslumbra con un look NSFW en alfombra roja en premier de ‘Barbie’

Dua Lipa llegó al estreno mundial de Barbie con un vestido con el que definitivamente no verías a ninguna muñeca de Mattel en el pasillo de los juguetes.

La estrella del pop de 27 años, que interpreta a Barbie Sirena en la esperada película de Greta Gerwig, estaba impresionante con un vestido plateado metálico en la alfombra rosa del Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles el domingo (9 de julio). Debajo, llevaba… bueno, no mucho. Aparte de su ropa interior blanco, Lipa estaba desnuda de pecho para abajo.

La cantante de “Levitating” también compartió fotos y videos del evento en su Instagram, dando a los fans todos los ángulos del look NSFW. “💖BARBIE PREMIERE💖 LOS ANGELES 💖 @barbiethemovie @barbiethealbum 💖”, escribió Lipa, quien contribuyó con una canción original llamada “Dance the Night” a la banda sonora de Barbie.

También estuvieron a la alfombra rosa Nicki Minaj, Ava Max, HAIM y Billie Eilish, la última en unirse al proyecto con su sencillo “What Was I Made For”. Y, por supuesto, las estrellas principales de la película, Margot Robbie, que interpreta a Barbie, y Ryan Gosling, alias el protagonista Ken, también estuvieron presentes, con Robbie ataviada con un glamuroso look vintage replicado a partir de una muñeca Barbie real de los años sesenta.

Eilish también es una de las estrellas invitadas al podcast de Lipa, Dua Lipa: At Your Service, este año con Jennie Kim de BLACKPINK, Penn Badgley de You y la superestrella drag Sasha Velour. “He tenido el privilegio de aprender de tantas personas increíbles y compartir sus extraordinarias historias a lo largo de las dos primeras temporadas de At Your Service”, dijo Lipa sobre la tercera temporada del podcast en un reciente comunicado de prensa. En la tercera temporada seguimos el mismo enfoque, pero profundizando en temas específicos adaptados a cada invitado”.

Mira la foto del vestido de estreno de Barbie de Dua Lipa a continuación: