DJ Luian y Mambo Kingz ingresan al Hot 100 con colaboración con Anuel AA

DJ Luian y Mambo Kingz incursionan en el Billboard Hot 100, al debutar su colaboración con Anuel AA “Mejor que yo” en el No. 83 de la lista con fecha del 20 de mayo.

La canción, lanzada el 4 de mayo a través de Hear This Music/GLAD Empire/Real Hasta La Muerte, ingresa con 7,6 millones de streams oficiales en Estados Unidos del 5 al 11 de mayo, según Luminate. También comienza en el No. 17 en Hot Latin Songs (que utiliza la misma metodología multimétrica que el Hot 100).

Además, la canción debuta en el No. 72 del Billboard Global 200 con 26,2 millones de streams a nivel mundial, y en el No. 92 de la lista Billboard Global Excl. U.S.

DJ Luian (cuyo verdadero nombre es Luian Malave Nieves) y Mambo Kingz (los hermanos Edgar y Xavier Semper) son colaboradores frecuentes, y creadores de éxitos que han figurado en los charts de Billboard como artistas de la grabación y productores.

Si bien “Mejor que yo” se convierte en la primera entrada de los artistas en el Hot 100 como intérpretes, han producido juntos tres éxitos anteriores en la lista: “MIA” de Bad Bunny con Drake (No. 5 en 2018); “Baila Baila Baila” de Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko (No. 69, 2019); y “Amor genuino” de Ozuna (No. 92, 2019). Mambo Kingz también produjo “Down” de RKM y Ken-Y, que alcanzó el No. 90 en 2006.

Tanto “Down” como “MIA” llegaron al No. 1 de Hot Latin Songs.

Como intérprete, DJ Luian ha tenido 11 entradas en Hot Latin Songs, 10 de las cuales fueron colaboraciones con Mambo Kingz. Una llegó al top 10: “Sensualidad”, acreditada como DJ Luian & Mambo Kingz Presentan: Bad Bunny, J Balvin & Prince Royce, que llegó al No. 8 en 2017.

DJ Luian también colocó un álbum en los charts de Billboard: Los Favoritos, con Arcangel, que alcanzó el No. 2 de Top Latin Albums y el No. 11 de Top Rap Albums en 2016.

“Mejor que yo” no es la primera colaboración entre Anuel AA, DJ Luian y Mambo Kingz. A principios de este año, se juntaron para “Más rica que ayer”, que llegó al No. 16 de Hot Latin Songs y al No. 24 del Latin Airplay. Previamente, los tres también lanzaron “Tú no amas” (junto con Arcángel y Karol G); “Verte ir” (con Darell, Nicky Jam y Brytiago); y “Bubalu” (con Becky G y Prince Royce).

Luian y Mambo Kingz fundaron en 2015 Hear This Music, una disquera independiente distribuida por Sony Music Latin.