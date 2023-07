‘Data’ de Tainy sube al No. 2 de Top Latin Albums: ‘Es alucinante’

Después de 16 años, Tainy vuelve al top 10 de Top Latin Albums de Billboard, ya que su último álbum Data sube 35-2 en la clasificación fechada el 15 de julio tras su primera semana completa de actividad.

“Intento no esperar demasiado, aunque en este álbum trabajé con superestrellas”, explica Tainy a Billboard. “Lo primero que pienso es en hacer algo que nos guste tanto a mí como al artista. Prefiero aportar algo sorprendente y diferente que al principio pueda resultar raro, pero que crezca en la gente con el tiempo. Pero estoy muy contento de que empezara como empezó, es alucinante”.

Data debutó el 29 de junio, el último día de la semana de seguimiento de la lista anterior (los álbumes se publican normalmente los viernes) y debutaron en el Top Latin Albums en el No. 35 (clasificación del 8 de julio) con un día de actividad. Después de su primera semana de seguimiento oficial, el álbum de 19 canciones asciende al No. 2 con 31.000 unidades equivalentes en EE.UU. en la semana que terminó el 6 de julio, según Luminate.

La mayor parte de la suma de la primera semana de Data procede del streaming, que equivale a 40,52 millones de streams oficiales a la carta de las canciones del álbum. El saldo restante es una cantidad insignificante de ventas de álbumes y unidades de álbum equivalentes combinadas. Una unidad de álbum equivalente equivale a la venta de un álbum, o a la venta de 10 canciones individuales de un álbum (unidades de álbum equivalentes al seguimiento, TEA), o a 3.750 transmisiones oficiales de audio y video a la carta con publicidad o 1.250 de pago/suscripción generadas por canciones de un álbum (unidades de álbum equivalentes al streaming, SEA).

Data le da a Tainy su álbum más alto en más de 16 años en el Top Latin Albums, desde que Más Flow: Los Benjamins con Luny Tunes que llegó al No. 1 en 2006. Su primer título reinó durante dos semanas, y otorgó al sello independiente Más Flow, fundado por Luny Tunes, su primer y único No. 1 allí. Data sigue al álbum coeditado de Tainy, Dynasty, con Yandel, que alcanzó el No. 25 en 2021.

“Lo más difícil fue encontrar fechas para trabajar con los artistas”, añade Tainy. “Son superestrellas, están de gira, hacen sus propios proyectos, así que lleva tiempo juntarlos y hacer que suene cohesivo. Pero es un proceso que sabía que iba a llevar tiempo, así que lo hicimos funcionar”.

Mientras Data alcanza el No. 2 en el Top Latin Albums, Tainy trae a Neon16 una fortuna similar: El sello independiente fundado por el productor puertorriqueño junto al ex ejecutivo de Roc Nation Lex Borrero consigue al mismo tiempo su primer y único top 10 en una lista de álbumes. Anteriormente, Neon 16 Tape: The Kids That Grew Up on Reggaetón le valió al sello indie un No. 45 en marzo de 2020.

El catálogo de proyectos de Tainy se remonta a la década de 2000, desde que tenía 16 años; ha producido para pesos pesados del reggaetón, algunos de los cuales aparecen en el nuevo álbum de 19 canciones del beatmaker. Entre ellos están Daddy Yankee, Bad Bunny, Wisin & Yandel, Arcángel, Zion, Ozuna y otros, y comparte espacio con una gama más joven y variada de colaboradores, como Julieta Venegas, Rauw Alejandro, Young Miko, The Marias, Kany García, Feid y más.

En el terreno de las canciones, a Data sólo le precedió un tema, el No. 2 “Lo siente bebe :/” con Bad Bunny y Julieta Venegas (octubre de 2021). Data también aporta tres nuevos reclutas en el multimétrico Hot Latin Songs, incluyendo un top 10: “Mojabi Ghost” con Bad Bunny debuta en el No. 2, “Pasiempre” con Arcángel y Jhayco con Myke Towers en el No. 28, y “La baby” con Daddy Yankee, Feid y Sech en el No. 47.

Sobre las canciones, Tainy concluye, “Cada canción me representa a mí y a mi carrera de diferentes maneras, desde artistas y sonidos que me inspiraron en mis comienzos hasta los nuevos géneros que he llegado a amar y artistas que hoy en día me inspiran de una manera nueva. Es difícil elegir solo una”.

Además de alcanzar el No. 2 en la lista Top Latin Albums, Data se dispara 19-1 en la lista Latin Rhythm Albums y debuta en el No. 11 de la lista Billboard 200.