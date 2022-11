Dan McCafferty, cantante de Nazareth, muere a los 76 años

Dan McCafferty, cantante principal original del grupo escocés de hard rock Nazareth, falleció a los 76 años. El deceso del vocalista fue anunciado por Pete Agnew, bajista fundador y corista del grupo, quien reveló en una publicación de Instagram que McCafferty murió el martes (8 de noviembre) por la tarde. Al momento de publicarse este artículo no se había anunciado una causa de muerte.

Relacionadas Bad Bunny es nombrado Artista del Año 2022 por Apple Music

Explorar See latest videos, charts and news Dan McCafferty Nazareth See latest videos, charts and news

“Este es el anuncio más triste que he tenido que hacer”, escribió Agnew. “Maryann y la familia han perdido a un esposo y padre maravilloso y amoroso, yo he perdido a mi mejor amigo y el mundo ha perdido a uno de los mejores cantantes que hayan existido. Estoy demasiado agobiado como para decir algo más en este momento”.

McCafferty, nacido el 14 de octubre de 1946 en Dunfermline, Escocia, fue cofundador de Nazareth, integrado en 1968 al unirse el guitarrista Manny Charlton, el baterista Darrell Sweet a McCafferty y Agnew. La banda lanzó su álbum debut homónimo en 1971, al que siguieron Exercises en 1972, y Razamanaz en 1973.

Pero no fue hasta 1975, con su sexto álbum, Hair of the Dog, que la popularidad del grupo estalló más allá de su éxito europeo, gracias a su espectacular versión de “Love Hurts”, una canción del dúo Everly Brothers de 1960. Este tema, en el que se destaca la voz potente de McCafferty, ascendió al No. 8 de la lista Billboard Hot 100. Hair of the Dog también fue el álbum de la banda que alcanzó la clasificación más alta en Billboard 200, al llegar al No. 17 en marzo de 1976, según datos de Luminate.

“Love Hurts” de Nazareth fue la versión mejor clasificada de esa canción — interpretada también por Cher en una conocida versión que también dio título a su álbum de 1991 — convirtiéndose en una imprescindible y poderosa balada de películas como Wayne’s World (El mundo según Wayne), This is Spinal Tap, Dazed and Confused (Rebeldes y confundidos), Rock Star, Empire Records, Bill & Ted’s Excellent Adventure (La magnífica aventura de Bill & Ted) y muchas más.

McCafferty estuvo al frente de la banda hasta que se retiró de las giras en 2013 por problemas de salud no especificados, y apareció en 23 álbumes de estudio hasta Rock ’n’Roll Telephone de 2014. Fue remplazado por Linton Osborne en 2014, quien a su vez fue sustituido por el actual cantante Carl Sentance. McCafferty también lanzó un par de discos como solista durante su tiempo con el grupo, una colección homónima de 1975 e Into the Ring, de 1987, así como su última producción como solista, en 2019, Last Testament.

Aquí un tributo de Agnew y una versión en vivo de “Love Hurts”: