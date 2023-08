Clarence Avant, expresidente de Motown y ‘Padrino de la Música Negra’, muere a los 92 años

Clarence Avant, cuyas décadas de trabajo pionero como manager de artistas, mentor, ejecutivo y propietario de un sello discográfico le valieron el título de “Padrino de la Música Negra”, murió el domingo (13 de agosto) en su casa en Los Ángeles. Tenía 92 años.

“Clarence deja una familia amorosa y un mar de amigos y asociados que han cambiado el mundo y seguirán cambiando el mundo en las generaciones venideras”, dijo su familia en un comunicado. “La alegría de su legado alivia el dolor de nuestra pérdida”.

Como manager con sede en Nueva York al principio de su carrera, el nativo de Greensboro, Carolina del Norte, trabajó con Sarah Vaughan, Freddie Hubbard, Little Willie John, Jimmy Smith y el productor Creed Taylor, entre otros. Luego pasó a negociar la venta de Stax Records en la década de 1960 y, en particular, descubrió y firmó al cantante de “Ain’t No Sunshine”, Bill Withers. En los años 70, Avant fundó KAGB-FM (Avant Garde Broadcasting), una de las primeras estaciones de radio propiedad de negros en los Estados Unidos.

También lanzó dos compañías discográficas, Sussex y Tabu, cultivando una lista de artistas que incluyeron a Withers, Dennis Coffey, S.O.S. Band, Wadsworth Mansion, The Gallery y The Presidents.

La conexión de Avant con The S.O.S. Band llevó a una introducción del dúo emergente de compositores y productores Jimmy Jam y Terry Lewis. Avant tuvo un papel fundamental en el éxito del par (así como de otro dúo hacedor de hits, Reid y Kenneth “Babyface” Edmonds). También fue el promotor de la gira Bad de Michael Jackson, la primera gira mundial en solitario de Jackson.

Fue nombrado presidente de Motown en 1993 y cuatro años más tarde se convirtió en el primer afroamericano en formar parte de la junta directiva internacional de PolyGram.

Su legendaria amistad con Quincy Jones abarcó décadas y fue mentor de luminarias de la industria de la música como Antonio “L.A.” Reid y el presidente/CEO de Sony/ATV, Jon Platt, entre otros.

“El legado de Clarence está grabado en las marcas indelebles que dejó en la industria de la música y en sus incansables esfuerzos por los derechos de todos nosotros”, dijo Reid en un comunicado. “Sin embargo, lo que realmente lo distingue es su compasión inquebrantable y su capacidad para conectarse con todas las personas a nivel personal. Era la encarnación de la sinceridad, una rareza en un mundo a menudo marcado por la simulación. Su ausencia dejará un vacío que no se puede llenar fácilmente”.

Otro ícono de la industria, Clive Davis, agregó que la “extraordinaria contribución de Avant a la música y las barreras que rompió a lo largo de su carrera no tienen rival. Fue el mentor de todos los ejecutivos negros en la industria de la música durante décadas, brindando orientación y apoyo invaluables mientras siempre defendía la igualdad de derechos. Clarence fue compasivo y justo e inspiró amor y respeto de todos los que lo conocieron. Personalmente lo quise y lo extrañaré por siempre”.

Avant dirigió sus editoras Interior Music Group y Avant Garde Music hasta que éstas se vendieron a Universal Music Group en 2018.

Avant fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2021, y en 2019 fue honrado por la Academia de la Grabación con el premio Grammy Salute to Industry Icons. A lo largo de las décadas, recibió reconocimientos como el Thurgood Marshall a la trayectoria, el NAACP Image Award Hall Of Fame, un BET Honors Entrepreneur Award y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 2008, la Academia de la Grabación le dio el premio de su Consejo Directivo. En junio de este año, fue agasajado por la Jazz Foundation of America.

Involucrado en la escena social, política y deportiva, sus relaciones fueron desde la presidencia (Bill Clinton, Barack Obama) hasta la empresarial (Oprah Winfrey) y el ring de boxeo (Muhammad Ali, para quien consiguió un especial de variedades en ABC).

“Hillary y yo estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de nuestro amigo Clarence Avant, cuya legendaria carrera llevó a los artistas y su música a millones de personas”, dijo Clinton en una publicación en las redes sociales. “También usó su éxito para abrir oportunidades a nuevas generaciones de empresarios y promotores. Era hábil, inteligente, cálido y sabio. Era imposible pasar tiempo con él y no salir sintiéndome más positivo y con ganas de seguir su ejemplo. Simplemente lo amamos”.

Avant fue el protagonista del documental de Netflix The Black Godfather (2019). La película narra la colorida y revolucionaria carrera y el legado perdurable de Avant a través de entrevistas con grandes figuras de la industria. Entre los que rinden homenaje se encuentran Snoop Dogg, Sean “Diddy” Combs, la compositora Diane Warren, Lionel Richie, David Geffen, la productora de música y cine Suzanne de Passe, el presidente y CEO de Universal Music Group, Lucian Grainge, la actriz Cicely Tyson y Jamie Foxx.

Avant se casó con Jacqueline Gray en 1967 y la pareja se mudó de Nueva York a Beverly Hills. Su hija, Nicole Avant, es productora de cine (incluyendo The Black Godfather) y exembajadora estadounidense y está casada con el co-CEO de Netflix, Ted Sarandos; el hijo de Clarence y Jacqueline, Alex Avant, es representante de talentos de una importante agencia con sede en Los Ángeles. Al celebrar el cumpleaños número 90 de su padre en 2021, Alex Avant le rindió homenaje en redes sociales.

“Tu generosidad es rara y debe estudiarse. Tu capacidad para encontrar personalmente soluciones positivas para miles de personas, incluyéndome a mí, cuando las cosas lucen oscuras es mágica”, escribió. “He estado expuesto a algunas de las experiencias más fascinantes que la vida puede ofrecer cuando era niño. Viniendo de Greensboro, Carolina del Norte (Climax), quién hubiera sabido que silenciosamente tendrías tus manos en algunos de los momentos más profundos de la historia del entretenimiento, la política y el deporte”.

En diciembre de 2021, la familia Avant se vio afectada por la tragedia cuando Jacqueline Avant fue asesinada a tiros durante un intento de robo en la casa de la pareja en Beverly Hills. La filántropa había estado trabajando en la construcción de un centro para ayudar a los niños en el sur de Los Ángeles, el Centro Infantil y Familiar Jacqueline Avant, que abrió a principios de este año.