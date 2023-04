Christina Aguilera revela que perdió la virginidad “más tarde de lo que podrías pensar”

Christina Aguilera sabe lo que una chica quiere, como dice su canción “What a Girl Wants”; por eso lanzó su propia marca de bienestar sexual, Playground, dirigida a empoderar a la mujer. Y en una reveladora aparición el miércoles (5 de abril) en el podcast Call Her Daddy de Alex Cooper, la leyenda del pop de 42 años promovió sus productos mientras hablaba a fondo sobre su vida y carrera, abordando de todo, desde la edad a la que perdió su virginidad hasta su lucha contra la doble moral como una joven artista.

Aunque no reveló el momento exacto de su vida en que perdió la virginidad, Aguilera compartió que “fue más tarde de lo que podrías pensar, tomando en cuenta que era la chica que estaba haciendo ‘Dirrty’ y todo eso”. “Es muy divertido que proyectara esa imagen, porque probablemente fui la última en perder la virginidad”, dijo la cantante, haciendo referencia a lo explícito de sus canciones y videos musicales pasados.

“[El sexo] era algo que para mí”, agregó. “Supongo que es por eso que mis mensajes también salieron así, porque tal vez fue algo mío primero”.

Al hablar de sus inicios, la ganadora de cinco premios Grammy dijo haberse sentido incomprendida por el público y vilipendiada por la prensa mientras promovía su álbum Stripped de 2002, época que calificó como la favorita de su carrera. “Yo pensaba, ‘tengo que hacer canciones que signifiquen algo para mí y que sean válidas para quien soy, y ser valiente y hablar de cualquier cosa”, dijo Aguilera a Cooper. “¡Y eso incluye la sexualidad! Sentía que había mucha vergüenza y miedo en torno al tema… así que lo único que quería era ser quien era y crear un espacio seguro para que todos se sintieran bien, y convertirlo todo en algo de lo que se pudiera hablar”.

“Al crecer en este negocio, te van a ver como una adolescente, una niña, como una joven adueñándose de tu cuerpo, expresándose”, agregó la estrella, quien como artista joven estuvo en The All New Mickey Mouse Club a principios de los 90. “Te van a ver embarazada. Te van a ver pasar por un proceso en diferentes lugares y etapas de tu vida en los que vas tener distintos pesos. Es muy difícil verse inundada de opiniones diferentes”.

Además de reflexionar sobre crecer en un hogar abusivo y dar consejos sobre sus actividades sexuales favoritas, Aguilera habló de por qué es tan fanática de sus propios productos Playground al decir que da prioridad a “defender o celebrar o iniciar conversaciones y abrir puertas para que las mujeres se sientan lo suficientemente seguras para hablar de su sexualidad y lo que esta significa para ellas”.

“Todo el mundo es tan diferente y no hay vergüenza en este tema”, agregó.

Escucha el episodio de Christina Aguilera en Call Her Daddy (en inglés) a continuación: