Chayanne logra su 1er top 10 en Tropical Airplay en más de una década con ‘Bailando bachata’

Chayanne está de vuelta en la lista Tropical Airplay de Billboard gracias a su más reciente sencillo, “Bailando bachata”, que debuta en el No. 6 en el chart con fecha del 10 de junio. Es su primera entrada en la lista desde 2015, y su primer top 10 desde octubre de 2008.

Explorar Explorar Chayanne See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

“Bailando bachata” (y su video musical) salió el 25 de mayo a través de Sony Music Latin. Debuta en el top 10 con 5 millones de impresiones de audiencia durante su primera semana de seguimiento, que terminó el 1 de junio, según Luminate.

La canción es el tercer sencillo del próximo álbum de Chayanne (cuya fecha aún está por anunciarse), su primera producción de estudio desde que En Todo Estaré llegó al No. 1 tanto de Top Latin Albums como de Latin Pop Albums en 2015.

El nuevo sencillo tropical le sigue a otros dos top 10 que aparecerán en el álbum, “Te amo y punto” y “Como tú y yo”, que alcanzaron el No. 6 y el No. 7 en Latin Pop Airplay (en charts de octubre y diciembre de 2022, respectivamente).

La bachata ha encontrado un gran éxito reciente en Estados Unidos a través de colaboraciones de artistas fuera del género tropical, con estrellas como Rosalía, Justin Timberlake y más grabando en este estilo. No es el caso de Chayanne, cuya obra musical es predominantemente de pop latino. El puertorriqueño ya había usado el género dominicano cuando lanzó un remix de “Bailando dos corazones” en 2015. La canción, que llegó al No. 12 del Tropical Airplay, era su última entrada en la lista hasta ahora.

Además, mientras “Bachata” debuta en el No. 6, también se convierte en el primer top 10 de Chayanne desde que “Amor inmortal” llegó pasó cinco semanas en la cima de la lista a partir de octubre de 2008, antes de que el Tropical Airplay pasara de estar basado en estaciones a ser estrictamente un chart basado en géneros.

Más allá del Tropical Airplay, “Bachata” también lleva a Chayanne a nuevas alturas en la lista general Latin Airplay, donde la canción debuta en el No. 19. Es su título más alto en la lista en más de cinco años, desde “Qué me has hecho” con Wisin, que marcó su último top 10 allí en 2017 (alcanzando el No. 10 en el chart con fecha del 2 de septiembre de 2017).