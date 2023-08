Chayanne regresa al No. 1 del Tropical Airplay luego de 14 años con ‘Bailando bachata’

Apenas nueve semanas después de que Chayanne capturó su primer top 10 en más de 14 años en la lista Tropical Airplay de Billboard, el astro puertorriqueño vuelve a la cima con su primer No. 1 desde 2008, al subir “Bailando bachata” 2-1 en la lista con fecha del 5 de agosto.

Explorar Explorar Chayanne See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

La canción obtiene el honor de Greatest Gainer de la semana gracias a un aumento del 18 % en las impresiones de la audiencia, a 8,9 millones, obtenidas en la semana que terminó el 27 de julio, según Luminate.

Relacionadas Lizzo enfrenta demanda por acoso sexual presentada por bailarinas

“La verdad siempre hago las cosas porque las siento y desde que empezamos a trabajar en el álbum consideré la bachata”, dice Chayanne a Billboard. “Hoy día con tanta competencia no lo esperaba, pero me siento muy agradecido por este No. 1”.

“Bailando bachata” es el tercer sencillo del próximo álbum de estudio de Chayanne, cuya fecha de lanzamiento aún está por anunciarse. Le sigue a dos sencillos que llegaron al top 10: “Te amo y punto” y “Como tú y yo” alcanzaron el No. 6 y el No. 7, respectivamente, en el Latin Pop Airplay a finales de 2022.

“Bachata” encabeza la lista 14 años después de que el último tema líder de Chayanne, “Amor inmortal,” dominara por cinco semanas a finales de 2008. Es el periodo más largo entre No. 1 de cualquier artista desde diciembre de 2016, cuando Jennifer Lopez terminó una espera de 17 años con “Olvídame y pega la vuelta” con Marc Anthony, su primer No. 1 desde “No me ames” de 1999, también con Marc Anthony.

A medida que la bachata se prolifera a nivel mundial, más artistas disfrutan de su popularidad. Cabe destacar que cinco de las seis canciones que han llegado a la cima del Tropical Airplay en 2023 pertenecen al género. Aquí un resumen:

Título, artista, fecha y total de semanas en el No. 1:

“Monotonía”, Shakira & Ozuna, 7 de enero (nueve)

“El pañuelo,” Romeo Santos & Rosalía, 4 de febrero (cuatro)

“La bachata”, Manuel Turizo, 11 de febrero (14)

“Me EnRD”, Prince Royce, 8 de julio (cuatro)

“Bailando bachata,” Chayanne, 5 de agosto

Sobre la locura del género, Chayanne se siente diferente: “Tanto el ritmo de bachata como todos los tropicales me encantan. Todos los temas del nuevo álbum son especiales, siempre me rodeo de profesionales y solo grabo lo que siento que me gusta, que va conmigo y que le puede gustar al público, no necesariamente porque haya una tendencia”.

Al subir “Bailando bachata” a la cumbre del Tropical Airplay, expulsa a “Me EnRD” de Prince Royce de su dominio de cuatro semanas con una caída del 17% en la audiencia, a 8,4 millones.

Además, “Bailando bachata” asciende 5-3 en la lista general Latin Airplay, igualando el récord de su carrera durante casi una década, ya que “Humanos a Marte” llegó igualmente al tercer lugar en agosto de 2014.

“Las inspiraciones en mi caso van de la mano ritmo y letra”, agrega Chayanne. “Me gusta que traigan alegría y que inviten a bailar. Y esta por supuesto que irá incluida en mi próxima gira. Quiero que todo mi público la baile conmigo”.