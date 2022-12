Celine Dion revela raro trastorno neurológico y promete volver al escenario en 2024

Celine Dion reveló a sus fans la seria batalla de salud que ha estado librando. Como resultado, todas sus presentaciones de 2023 deberán posponerse hasta 2024 o cancelarse por completo. En un emotivo video publicado el jueves (8 de diciembre) por la mañana, la cantante de 54 años describió su lucha con un raro trastorno neurológico llamado “síndrome de la persona rígida”, que según ella le ha causado espasmos musculares descontrolados.

“Como saben, siempre he sido un libro abierto. Y no estaba lista para decir nada antes”, dijo una solemne Dion al parecer al borde de las lágrimas en el breve video. “Pero ahora estoy lista… He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo lo que he estado pasando”.

Luchando por mantener la compostura, Dion dijo que recientemente le diagnosticaron el trastorno “muy raro” que afecta a una en un millón de personas. Si bien su equipo todavía está aprendiendo sobre la condición, dijo que ahora saben que el síndrome ha estado causando todos los espasmos que ha padecido. “Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria. A veces provocan dificultades al caminar y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada”, dijo Dion. “Tengo que admitir que ha sido una lucha. Lo único que sé es cantar, es lo que he hecho toda mi vida”.

El resultado inmediato es que no podrá reanudar su gira por Europa en febrero, como estaba previsto. De hecho, dijo, todas sus presentaciones de primavera de 2023 se trasladarán a 2024 y ocho de sus shows de verano de 2023 han sido cancelados. Los espectáculos programados del 24 de febrero al 11 de abril de 2023 ahora serán entre el 6 de marzo y el 22 de abril de 2024; los espectáculos cancelados son aquellos que estaban programados del 31 de mayo al 17 de julio de 2023, mientras que una serie de shows previstos del 26 de agosto al 4 de octubre de 2023 se mantienen de momento igual.

Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, el síndrome de persona rígida es un trastorno neurológico raro que tiene características de una enfermedad autoinmune. Se caracteriza por “rigidez muscular fluctuante en el tronco y las extremidades y una mayor sensibilidad a estímulos como el ruido, el tacto y la angustia emocional, que pueden desencadenar espasmos musculares. Las posturas anormales, a menudo encorvadas y rígidas, son características del trastorno”. Quienes padecen el síndrome pueden estar demasiado discapacitados para caminar o moverse y pueden tener “miedo a salir de casa porque los ruidos de la calle, como el sonido de una bocina, pueden provocar espasmos y caídas”. Según el instituto, el trastorno afecta al doble de mujeres que hombres y la ciencia aún no comprende qué lo causa.

El tratamiento actual es un régimen de anticonvulsivos y valium, así como tratamientos intravenosos destinados a reducir la rigidez y disminuir la sensibilidad al tacto, el ruido y el estrés. Los tratamientos preferidos pueden mejorar los síntomas, pero aún no se conoce una cura y los pacientes a menudo están sujetos a caídas frecuentes debido a la falta de reflejos defensivos habituales.

“Tengo un gran equipo de médicos trabajando conmigo para ayudarme a mejorar”, dijo Dion, y agregó que sus “hijos preciosos” están a su lado y le dan esperanza. “Estoy trabajando arduamente con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad para actuar nuevamente. Pero tengo que admitir que ha sido una lucha. Todo lo que sé es cantar. Es lo que he hecho toda mi vida y es lo que más me gusta hacer”.

Recuperando la compostura, Dion dijo a sus fans que los extraña terriblemente y que añora actuar para ellos. “Siempre doy el 100% cuando hago mis shows”, dijo. “Pero mi condición no me permite darles eso en este momento”. Dion dijo que tiene la esperanza de estar en el camino de la recuperación y que pasa todo su tiempo enfocándose en mejorar. “Espero, en verdad, poder volver a verles muy pronto”, dijo con emoción al final del comunicado.

En abril, Dion pospuso una vez más su Courage World Tour citando un problema de salud no identificado en ese momento que estaba provocándole espasmos musculares severos y persistentes. En ese momento, la etapa europea de su gira, originalmente programada para comenzar en mayo de este año (y durar hasta fines de septiembre), se pospuso hasta febrero de 2023 y se programó hasta el 4 de octubre de 2023. Además, su residencia en Las Vegas se canceló en octubre de 2021 luego que Dion dijera que sufría de espasmos.

