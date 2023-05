Celine Dion cancela todas las fechas de su gira europea para 2023-2024: ‘No me rindo’

Celine Dion se vio obligada a cancelar una vez más una gran cantidad de conciertos debido a su actual batalla con una rara enfermedad neurológica. El viernes (26 de mayo) por la mañana, la cantante publicó un largo mensaje a sus fans anunciando la cancelación de todas las fechas que restan de su gira europea Courage para 2023-2024, que ya había reprogramado anteriormente.

“Lamento mucho decepcionarlos a todos una vez más. Estoy trabajando muy arduamente para recuperar mi fuerza, pero las giras pueden ser muy difíciles incluso cuando estás al 100%”, dijo la cantante en un comunicado. “No es justo para ustedes que siga posponiendo los shows, y aunque me rompe el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora hasta que esté realmente lista para volver al escenario nuevamente. Quiero que todos sepan que no me rendiré… ¡y no puedo esperar para volver a verlos!”

Las fechas afectadas incluyen una serie de presentaciones en Ámsterdam, París, Amberes, Copenhague, Oslo, Estocolmo y Helsinki programadas entre fines de agosto y principios de octubre de 2023, así como 23 shows europeos que estaban pautados del 6 de marzo al 22 de abril de 2024. Los boletos adquiridos para las 42 fechas canceladas serán reembolsados a través del punto de compra original.

El anuncio señala que a medida que el mundo ha salido adelante tras el confinamiento por la pandemia de COVID-19, Dion “continuó recibiendo tratamiento por una afección médica diagnosticada que le impide actuar. Celine está trabajando arduamente en su recuperación, pero en este momento no puede prepararse con éxito ni realizar el resto de la gira… Tenemos todas las esperanzas de que un día cercano Celine pueda venir a todas estas ciudades de Europa a actuar para sus increíbles fans, pero ese momento simplemente no es ahora”.

Dion había dado los primeros 52 conciertos de la gira Courage en América del Norte antes de que la pandemia la detuviera en marzo de 2020. Luego le diagnosticaron una condición rara llamada síndrome de la persona rígida, que según su equipo causa espasmos musculares severos y persistentes que le han impedido actuar.

Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, el SPR es un trastorno neurológico raro que tiene las características de una enfermedad autoinmune. Se caracteriza por “una rigidez muscular fluctuante en el tronco y las extremidades y una mayor sensibilidad a estímulos como el ruido, el tacto y la angustia emocional, que pueden desencadenar espasmos musculares. Las posturas anormales, a menudo encorvadas y rígidas, son características del trastorno”. Las personas con SPR pueden estar demasiado discapacitadas como para caminar o moverse y pueden tener “miedo de salir de casa porque los ruidos de la calle, como el sonido de una bocina, pueden provocar espasmos y caídas”. Según el Instituto, el trastorno afecta al doble de mujeres que hombres y los científicos aún no saben qué lo provoca.

En diciembre de 2022, Dion pospuso todas sus fechas del 2023 al 2024 y las canceló por completo antes de prometer inicialmente retomar el tramo europeo de la gira este verano.

