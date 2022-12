Carin León y Grupo Frontera logran 2do Top 10 en Hot Latin Songs con ‘Que vuelvas’

Carin León y Grupo Frontera consiguen cada uno su segundo Top 10 en la lista Hot Latin Songs de Billboard al avanzar “Que vuelvas”, su primera colaboración, 15-5 en el ranking del 31 de diciembre, en su segunda semana en la lista.

“Que vuelvas” se lanzó el 9 de diciembre bajo BorderKid/Sony Music Latin. La canción le debe su ascenso al Top 10 en la lista multimétrica a una sólida actividad de streaming, habiendo logrado la distinción de Greatest Gainer/Streaming de la semana.

En el campo de streaming, la canción registró 7,2 millones de streams oficiales en Estados Unidos, 64% más, en la semana de seguimiento del 16 al 22 de diciembre, según Luminate. El alza produce un avance de 16-5 en Latin Streaming Songs, lo que le da a León su primer Top 10 en el ranking. La canción también vendió 1.000 descargas y se mantuvo en el No. 2 en Latin Digital Song Sales.

Mientras tanto, la difusión radial también explica el auge de “Que vuelvas” en Hot Latin Songs, que combina difusión radial, datos de streaming y ventas digitales. La canción registró 3 millones de impresiones de audiencia en el mismo período, 38% más, lo que produjo un avance de 44-34 en la lista Latin Airplay de todos los géneros.

Tanto León como Grupo Frontera alcanzan su segundo Top 10 en Hot Latin Songs. Para el cantautor mexicano, llega un año y cuatro meses después de que se asegurara su primer Top 10 a través de otro esfuerzo conjunto, “El tóxico” con Grupo Firme, que alcanzó su máximo en el No. 9 en agosto de 2021. Para el sexteto de Texas, llega apenas un mes después de que se anotara su primer Top 10 con “No se va”. El tema se mantiene en el No. 4 por quinta semana no consecutiva tras llegar a su máximo en el No. 3 (del 12 de noviembre al 10 de diciembre). Es de destacar que fue su primera y única entrada en la lista general Billboard Hot 100 (un máximo de No. 57 en octubre).

“Que vuelvas” fue compuesta por Edgar Barrera, quien concluyó el 2022 en el No. 8 de la lista Hot Latin Songwriters de fin de año.