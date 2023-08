Exmanager de Carin León demanda a distribuidora por derechos de autor y regalías

El antiguo manager de Carin León está demandando a la distribuidora Oplaai y dos de sus ejecutivos por violación de derechos de autor argumentando que se le deben regalías.

En la demanda, Javier “El Tamarindo” González — también CEO de Tamarindo Rekordsz — alega que no ha recibido los debidos pagos de Oplaai, la distribuidora de su sello independiente desde 2018, por ingresos de la música de León. González posee todos los derechos de autor de las canciones grabadas por León durante el plazo de su contrato de grabación que comenzó en 2018 hasta diciembre pasado.

Según la demanda, Oplaai ha “infringido y sigue infringiendo” los derechos de autor de González sobre las grabaciones y composiciones sonoras al “reproducir, distribuir, vender, promocionar, publicitar, ejecutar por medio de la transmisión de audio digital y explotar comercialmente de otra manera sin autorización o consentimiento”. Los CEOs de Oplaai, Marylu Ramos y Victor Zambrano, también son nombrados en la demanda.

La asociación de González y Oplaai comenzó en 2018 a través de un acuerdo de distribución oral en el que le “otorgó” a Oplaai una licencia de dos años para distribuir nuevas grabaciones de Tamarindo Rekordsz entregadas a Oplaai durante ese período. Según la demanda, el acuerdo se renovaría por períodos posteriores de un año si ambas partes estuvieran de acuerdo.

Inicialmente, el acuerdo era que Oplaai recaudaría todos los ingresos derivados del catálogo de Tamarindo Rekordsz y retendría el 30% de los ingresos netos (como tarifa de distribución) y pagaría el 70% de los ingresos netos a Tamarindo Rekordsz (como regalías). Tras el éxito masivo de León durante 2019 y 2020, Oplaai “acordó” en 2021 reducir su tarifa de distribución al 14% y pagar regalías a Tamarindo por un monto del 86% de los ingresos netos recaudados por Oplaai del catálogo.

Para finales de 2022, León y González anunciaron que habían acordado mutuamente separarse después de cinco años, durante los cuales León obtuvo su primera victoria en los Latin Grammys, además de 11 entradas en la lista Hot Latin Songs de Billboard y 10 canciones en el top 10 de la lista Regional Mexican Airplay.

Después de que León y González negociaron un acuerdo de liberación, ratificando a González como propietario de todos los derechos (incluidos los derechos de autor) relacionados con las grabaciones de León desde febrero de 2018 hasta la fecha del acuerdo de liberación, González notificó formalmente a Oplaai que rescindiría su pacto a partir del 11 de abril. También solicitó a Oplaai que le proporcionara un archivo de entrega de catálogo simple para que Tamarindo Rekordsz pudiera “comenzar una distribución alternativa”.

Tras la terminación del contrato, “ni Oplaai, ni Ramos, ni Zambrano tenían derecho a copiar, vender, distribuir, licenciar o ejecutar públicamente ninguna de las grabaciones de sonido. Tampoco tenían licencia o derecho para explotar las composiciones.” Sin embargo, según la demanda, “aún después de confirmar que el acuerdo de distribución fue rescindido y declarar que había dado instrucciones a su distribuidor para eliminar todo el contenido controlado por Tamarindo, Oplaai, bajo la dirección de Ramos y Zambrano, ha seguido distribuyendo y explotando las grabaciones sonoras sin licencia o autorización, en violación de los derechos exclusivos de Tamarindo”.

Además, Oplaai ha recaudado ingresos de DSP, incluidos YouTube, Apple Music, Spotify y Amazon, entre otros, “como resultado de su distribución y explotación no autorizadas de las grabaciones de sonido”, según el reclamo. La demanda también establece que Oplaai ha cobrado “indebidamente” al sello independiente una tarifa de distribución del 30% para marzo y abril de 2023 y no pagó las regalías de Tamarindo por ese período. Y dice que Oplaai no ha proporcionado a Tamarindo los archivos de migración solicitados, por lo que requiere que el nuevo distribuidor de González “cargue manualmente los datos, códigos, música y otra información necesaria a los DSP para migrar el catálogo”.

González afirma que ha sufrido daños por una “cantidad específica e identificable que se probará en un juicio” y busca “todas las ganancias, beneficios y ventajas derivados por los demandados de sus infracciones de los derechos de autor de Tamarindo y Tons”.

Billboard contactó a Oplaai pero no recibió respuesta al momento de esta publicación.