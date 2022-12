“Callaíta” de Bad Bunny y Tainy supera 1.000 millones de vistas en YouTube

En cierto modo, “Callaíta” de Bad Bunny y Tainy ayudó a establecer el tono de Un Verano Sin Ti, a pesar de que la canción fue lanzada el 31 de mayo de 2019, tres años antes del álbum favorito de Billboard de 2022. Con su serena introducción y el canto de gaviotas lejanas, el éxito encapsula la esencia de la energía del verano eterno del disco. Al fin y al cabo, es la última canción del LP de Benito.

Con el continuo impulso de lanzamientos virales del Conejo Malo, su número de videos musicales con 1.000 millones de vistas en YouTube también sigue creciendo, y “Callaíta” entró recientemente a la lista.

El clip ya se siente como un clásico, con el rapero puertorriqueño luciendo su famoso peinado triangular de finales de los años 2010. El video sigue a una mujer a la que le encanta tomarse sus tragos amargos, pero es tímida. Entonces un grupo de rumberos llega a la playa, donde hay un carrusel girando sobre la arena, y a Benito se le da su oportunidad con la chica callaíta.

A pocas semanas de lanzar Un Verano Sin Ti, “Callaíta” alcanzó 1.000 millones de streams en Spotify este año. “Ver que ‘Callaíta’ se convirtió en lo que se convirtió es una locura. Es un honor que la gente siga conectando con la canción después de tantos años”, Tainy dijo a Billboard Español recientemente sobre el hito en Spotify. “Uno se queda con la sensación de esas canciones clásicas que la gente creció escuchando y que siguen escuchando ahora, y no puedes comprender cómo siguen conectando con la gente después de tantos años. Estoy contento de que hayamos podido crear una canción que ha resistido el paso del tiempo”.

El productor continuó: “Siempre soñábamos con cosas que queríamos hacer, pero tenían un límite. Porque no creíamos que fuera posible para gente como yo — de donde vengo, quien soy, nuestra posición en el mundo — y ver que he sido capaz de superar eso en 1.000 millones con respecto a lo que inicialmente pensé que podría ser posible, esto te hace sentir bendecido. Siento que tengo la responsabilidad de inspirar a más gente que podría hacer el doble de lo que yo he hecho. Esa es la parte más especial para mí.”

Vuelve a escuchar la canción y mira su video más arriba.