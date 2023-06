‘BZRP Music Sessions #55’ de Bizarrap y Peso Pluma llega al top 5 de Hot Latin Songs

Bizarrap agrega una tercera de sus sesiones musicales al top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard con “BZRP Music Sessions #55” con Peso Pluma, que se dispara 37-5 en el chart con fecha del 17 de junio.

Explorar See latest videos, charts and news Bizarrap Peso Pluma See latest videos, charts and news

Con un ascenso de 32 posiciones, “#55” marca el salto más grande para una canción en la lista multimétrica este año hasta ahora. Además, da el mayor salto desde que “Lo vas a olvidar” de Billie Eilish y Rosalía subió 42 posiciones (del No. 45 al 3) también en su segunda semana en febrero de 2021.

“#55” avanza al top 5 de Hot Latin Songs con ganancias en dos de las tres métricas que contribuyen al cómputo de la lista. La actividad de streaming, sin embargo, es donde la nueva sesión no creció. La canción debuta en el No. 16 de la lista general Streaming Songs con 13,5 millones de reproducciones oficiales bajo demanda obtenidas en Estados Unidos después de su primera semana de seguimiento que finalizó el 8 de junio, según Luminate. Eso es suficiente para debutar en el No. 6 de Latin Streaming Songs.

“Peso Pluma: BZRP Music Sessions #55” se lanzó el 31 de mayo a través de DALE Play. Es la tercera de las siete “BZRP Music Sessions” que han llegado a los primeros 10 lugares de Hot Latin Songs, después del “Vol. 52” con Quevedo (que llegó al No. 9 en noviembre de 2022) y el “Vol. 53” con Shakira, que pasó cinco semanas en el No. 1 (comenzando en la lista con fecha del 28 de enero).

Las ventas también contribuyen al progreso de la canción. Mientras que “#55” vendió solo 1.000 descargas, una ganancia del 138%, eso bastó para que subiera 18-5 en la lista Latin Digital Song Sales, el cuarto top 10 para el productor argentino allí.

En la radio, la tercera métrica tomada en cuenta para Hot Latin Songs, la canción experimenta un retroceso de 2% en las impresiones de la audiencia, a 5,18 millones, durante el mismo período (y baja 16-17 en el chart Latin Airplay).

Mientras “#55” aterriza en el top 10, Peso Pluma agrega un noveno top 10 a su carrera, todos en 2023, y la mayor cantidad para cualquier artista regional mexicano este año. Empata con Karol G con la segunda mayor cantidad de top 10, nueve, solo detrás de Bad Bunny, que ha acumulado 20 top 10 en lo que va de 2023.

Aquí la lista de todos los top 10 de Peso Pluma en Hot Latin Songs:

Posición máxima, fecha, título, artista (si otro además de Peso Pluma)

No. 6, 25 de febrero, “AMG”, con Gabito Ballesteros & Natanael Cano

No. 4, 22 de abril, “PRC”, con Natanael Cano

No. 4, 29 de april, “Por las noches”

No. 8, 27 de mayo, “El azul”, con Junior H

No. 2, 15 de abril, “La bebe”, con Yng Lvcas

No. 1, 15 de april, “Ella baila sola”, con Eslabón Armado (nueve semanas en el No. 1)

No. 8, 20 de mayo, “Chanel”, con Becky G

No. 8, 10 de junio, “Bye”

No. 5, 17 de junio, “Bzrp Music Sessions, Vol. 55”, con Bizarrap

Por otro lado, “#55” debuta en el No. 31 de la lista Billboard Hot 100 de todos los géneros. Además, sube 85-2 en el chart Global 200 de Billboard con 78,3 millones de streams y 1.000 descargas vendidas en todo el mundo. También alcanza el No. 1 en Global Excl. U.S. con 64,9 millones de reproducciones fuera de Estados Unidos, la segunda de la serie “Music Sessions” de Bizarrap en liderar la lista después de “Vol. 52” con Quevedo, que dominó durante seis semanas en julio-septiembre de 2022.