‘BZRP Music Sessions #55’ de Bizarrap y Peso Pluma llega al No. 1 de la lista Global Excl. U.S.

“BZRP Music Sessions #55” de Bizarrap y Peso Pluma salta al No. 1 de la lista Billboard Global Excl. U.S. (con fecha del 17 de junio). La canción debutó una semana antes en el No. 54 y asciende a la cima después de su primera semana completa de seguimiento. Es la segunda canción de la serie “Sessions” de Bizarrap que encabeza el ranking, después de “Vol. 52” con Quevedo, que dominó durante seis semanas entre julio y septiembre de 2022.

Mientras tanto, “Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma pasa una quinta semana en el No. 1 del chart Billboard Global 200, donde se convirtió en la primera canción de música regional mexicana en llegar a la cima.

Notablemente, Peso Pluma pasa a ser el primer artista en liderar ambas listas simultáneamente con canciones diferentes.

Por otro lado, “Sprinter” de Dave y Central Cee debuta en el No. 8 del Global Excl. U.S. y en el No. 9 del Global 200.

Las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S., lanzadas en septiembre de 2020, clasifican las canciones en función de la actividad de streaming y ventas en más de 200 territorios de todo el mundo, según lo compilado por Luminate. El Global 200 incluye datos mundiales y el Global Excl. U.S. comprende datos de territorios que no incluyen Estados Unidos.

Las clasificaciones de las listas se basan en una fórmula ponderada que incorpora streams oficiales en los servicios de música de audio y video por suscripción y servicios con publicidad, así como ventas de descargas, la última de las cuales refleja compras de minoristas de música digital de servicio completo de todo el mundo, excluyendo las ventas de sitios directos al consumidor (D2C).