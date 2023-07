Video muestra a Britney Spears golpeándose en la cara sin querer durante encuentro con Wembanyama

No se presentarán cargos tras una breve investigación del altercado en el que se vieron implicados la estrella del pop Britney Spears, el novato de los San Antonio Spurs Victor Wembanyama y un miembro del equipo de seguridad del jugador, según informó el viernes la policía de Las Vegas tras determinar que ella “se golpeó en la cara” sin querer.

Spears declaró que fue golpeada por un guardia de seguridad cuando intentaba acercarse a Wembanyama cerca de un restaurante de un complejo de casinos de Las Vegas el miércoles por la noche. Wembanyama dijo que una persona, que más tarde supo que era Spears, lo agarró por detrás.

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas informó de que Spears se había golpeado a sí misma cuando alguien le apartó la mano de Wembanyama al estirarla para tocar al No. 1 del equipo.

En su investigación, que ya ha concluido, la policía determinó que el guardia de seguridad no hizo uso voluntario o ilegal de la fuerza o la violencia contra Spears. No se efectuaron detenciones ni se citó a nadie, según el informe.

Spears presentó una denuncia policial tras el incidente fuera del restaurante, alegando agresión. El viernes, ella publicó una reacción en Instagram con un pie de foto que decía “De cualquier manera sigo siendo una gran fan del jugador de la NBA … no es su culpa que su seguridad me golpeara”.

Wembanyama debutó en la Liga de Verano de la NBA con los Spurs en Las Vegas el viernes por la noche. El joven francés de 1,82 metros fue elegido el No. 1 del draft de la NBA del mes pasado y llega a la liga tan aclamado como nadie desde LeBron James en 2003.

El altercado ocurrió el miércoles por la noche. Spears dijo que había reconocido a Wembanyama en otro hotel a primera hora de la noche y que al verlo de nuevo entrando en un restaurante del Aria Resort & Casino “decidió acercarse a él y felicitarlo por su éxito”.

Spears dijo el jueves: “Su seguridad me dio entonces un revés en la cara sin mirar atrás, delante de una multitud. Casi me derriba y me arranca las gafas de la cara”.

La policía entrevistó a los guardias de seguridad de los Spurs y de Spears, y ambos dijeron que apartar la mano del hombro de alguien es una respuesta habitual, según el informe. El guardia de seguridad de los Spurs dijo que habló con Spears después, se identificó y se disculpó. El equipo de seguridad de Spears dijo que ella también se disculpó, según el informe policial.

El abogado de Spears en Los Ángeles, Mathew Rosengart, no respondió inmediatamente el viernes a los mensajes telefónicos y de correo electrónico sobre el informe policial.

Spears dijo el jueves en publicaciones en Twitter e Instagram que el encontronazo fue “supervergonzoso”, y negó haber agarrado a Wembanyama, diciendo que sólo “le dio un golpecito en el hombro para llamar su atención”. También dijo que esperaba obtener una disculpa del equipo o del guardia de seguridad que, según ella, estuvo implicado.

Wembanyama tiene una versión diferente de los hechos. Afirmó que los guardias de seguridad le aconsejaron que no se detuviera ante nadie al entrar en el restaurante, conscientes de que una pausa podría causar revuelo y permitir que se congregara una multitud. Contó que una persona le gritaba “señor, señor”, “y esa persona me agarró por detrás”, dijo.

Horas después le dijeron que esa persona era Spears. Nunca la vio, dijo, porque nunca se dio la vuelta.