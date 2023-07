Guardia de Victor Wembanyama no será acusado por presunto incidente con Britney Spears, dice policía

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) ha concluido su investigación sobre el presunto incidente entre Britney Spears y un miembro del equipo de seguridad del jugador de la NBA Victor Wembanyama. En una declaración a Billboard el viernes (7 de julio), el LVMPD dijo que terminó su investigación sobre la supuesta agresión que tuvo lugar el miércoles en Las Vegas y concluyó que “no se formularán cargos contra la persona involucrada”.

Spears presentó una denuncia ante la policía después de afirmar que fue golpeada por un miembro del equipo de seguridad de Wembanyama cuando intentaba saludar al basquetbolista en un hotel de Las Vegas.

Según TMZ, el primer medio que dio la noticia, Spears estaba cenando con su marido Sam Asghari y dos amigos en Catch, en el hotel Aria, cuando vio al No. 1 de los Spurs de San Antonio y quiso sacarse una foto con él. Al parecer, cuando tocó a Wembanyama en el hombro, el jefe de seguridad de los Spurs, Damian Smith, la empujó, golpeándola en la cara y haciendo que la cantante cayera al suelo.

Al parecer, Smith se disculpó con Spears diciendo que no había reconocido a la estrella del pop en el momento del incidente, y la cantante de “Piece of Me” aceptó las disculpas. Después, sin embargo, Spears decidió presentar una denuncia alegando agresión. TMZ informó de que las autoridades revisaron las grabaciones de seguridad del hotel Aria, en las que al parecer se veía a Smith apartando la mano de Spears de Wembanyama, lo que provocó que la cantante se golpeara con su propia mano en la cara antes de caer.

Billboard se puso en contacto con el equipo de Spears y con los Spurs para obtener más información y comentarios sobre el incidente, pero ninguno de los dos respondió al cierre de esta edición.

El jueves, Spears publicó en su Instagram su versión de la historia. “Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí y he tenido mi buena dosis de ellas. No estaba preparada para lo que me pasó anoche”, escribió. “Reconocí a un deportista en el vestíbulo de mi hotel cuando me dirigía a cenar. Más tarde fui a un restaurante de otro hotel y volví a verlo. Decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito. Había mucho ruido, así que lo toqué en el hombro para llamar su atención. Conozco la declaración del jugador en la que dice que ‘lo agarré por detrás’, pero simplemente le di un golpecito en el hombro. Su seguridad me golpeó en la cara sin mirar atrás, frente a la multitud. Casi me derriba y hace que se me caigan las gafas de la cara”.

Wembanyama emitió un comunicado a Associated Press en el que aseguró que Spears lo “agarró por detrás” y que no supo que había sido la cantante hasta horas después. “Solo sé que los guardias de seguridad la empujaron. No sé con cuánta fuerza, pero los guardias de seguridad la empujaron. No me paré a mirar para poder entrar y disfrutar de una agradable cena”, dijo.

Spears añadió en su declaración: “La gente me acosa todo el tiempo. De hecho, esa noche fui acosada por un grupo de al menos 20 fans. Mi equipo de seguridad no golpeó a ninguno de ellos. Me da mucha vergüenza compartir esta historia con el mundo, pero ya está ahí. Sin embargo, creo que es importante compartir esta historia e instar a la gente bajo la luz pública a dar ejemplo y tratar a todas las personas con respeto”.