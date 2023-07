Autobiografía ‘The Woman in Me’ de Britney Spears saldrá en otoño de 2023

La autobiografía de Britney Spears por fin está en el calendario. El martes por la mañana (11 de julio) la editorial Simon & Schuster Gallery Books anunció la fecha de lanzamiento del esperado libro de la estrella pop, titulado The Woman in Me (La mujer que hay en mí), que saldrá el 24 de octubre.

La revista People fue la primera en dar la noticia sobre el título que la describe como una “historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza”. La portada muestra la imagen de una Spears topless con pantalones plateados y los brazos cubriéndole los pechos.

“El convincente testimonio de Britney en un juicio público sacudió al mundo, cambió leyes y demostró su inspiradora fuerza y valentía”, dijo Jennifer Bergstrom, vicepresidenta ejecutiva y editora de Gallery Books, en un comunicado compartido con Billboard. “No me cabe duda de que sus memorias tendrán un impacto similar y serán el acontecimiento editorial del año. No podríamos estar más orgullosos de ayudarla a compartir por fin su historia”.

El lunes por la noche Spears, 41, parecía dar un adelanto de la gran noticia en uno de sus característicos videos bailando en bikini, en el que dio vueltas bailando mientras revolvía su pelo junto a un pie de foto que decía: “Grandes noticias que vienen mañana 👀🤫🙊 … Estoy tan emocionada … no puedo esperar para compartir esta noticia con todos ustedes!!!!”

La sinopsis de la página web de Gallery Books anuncia una colección que revelara la vida privada de una artista que ha estado expuesta durante mucho tiempo en la prensa sensacionalista. También menciona que el libro revelará sus verdaderos sentimientos y pensamientos que solo han salido a la luz esporádicamente a través de las redes sociales desde la disolución de su tutela de 13 años en noviembre de 2021.

Bergstrom y la editora ejecutiva Lauren Spiegel adquirieron los derechos mundiales y de audio del libro a CAA en un acuerdo en el que Simon & Schuster Audio publicará simultáneamente la edición de audio del libro. Además, se han vendido los derechos extranjeros del libro en Alemania, Brasil, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Rumanía, Portugal y Suecia.

“En junio de 2021, el mundo entero escuchaba cómo Britney Spears hablaba en un juicio público”, se lee en referencia al testimonio que Spears dio durante el proceso para disolver el acuerdo legal que daba a su padre separado y a su equipo legal el control total sobre la vida privada y profesional de la cantante. “El impacto de compartir su voz — su verdad — fue innegable, y cambió el curso de su vida y la de innumerables personas. The Woman in Me revela por primera vez su increíble trayectoria y la fuerza que hay en el corazón de una de las mejores intérpretes de la historia de la música pop”.

La obra de The Woman in Me se describe con “notable franqueza y humor” en un “libro innovador” que “ilumina el poder duradero de la música y el amor, y la importancia de que una mujer cuente por fin su propia historia, en sus propios términos”.

El abril, Spears ofreció un adelanto de su autobiografía en un extenso post de Instagram, donde dice: “Bueno, estoy escribiendo un libro en este momento y como es realmente curativo y terapéutico … también es difícil hablar de acontecimientos pasados de mi vida… ¡¡¡nunca he sido capaz de expresarme abiertamente!!! Solo puedo imaginar que sueno infantil, pero yo era muy joven cuando esos acontecimientos tuvieron lugar … y abordarlo ahora … Estoy segura de que parece irrelevante para la mayoría y soy completamente consciente de ello!!!”

En ese momento, Spears se refirió a la disculpa pública de Justin Timberlake tanto a ella como a Janet Jackson a raíz de 2021, The New York Times Presents: Framing Britney Spears, en Hulu, y antes del estreno de The New York Times Presents Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson en noviembre de ese mismo año.

“En lugar de usar mi corazón … estoy usando el enfoque intelectual como Justin tan respetuosamente hizo cuando se disculpó con Janet y conmigo … aunque nunca fue intimidado o amenazado por su familia … ¡¡¡aprovechó la oportunidad para disculparse 20 años después!!! “, escribió. También se tomó el tiempo para criticar las biografías escritas por su madre, Lynne Spears, y su hermana menor, Jamie Lynn Spears en un momento en que “ni siquiera podía conseguir una taza de café o conducir [su] coche o realmente nada” debido a la tutela.

En marzo de 2022, People informó de que la cantante había firmado un contrato de 15 millones de dólares con Simon & Schuster para el libro. Al cierre de esta edición, los portavoces de Spears y Gallery Books no habían respondido a la solicitud de Billboard para obtener más información sobre el libro.

Ve la portada a continuación.