Britney Spears rompe su silencio sobre divorcio de Sam Asghari: ‘Ya no podía soportar el dolor’

Britney Spears ha comenzado a abrirse tras su separación de Sam Asghari.

El viernes (18 de agosto) por la noche, la superestrella del pop de 41 años recurrió a Instagram para romper su silencio luego que el entrenador físico y actor de 29 años solicitara el divorcio a principios de la semana.

“Como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos… 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida pero… No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie!!!”, escribió Spears junto a un video de sí misma bailando el éxito de 1993 de Janet Jackson “If”.

“Pero, no podía soportar más el dolor honestamente!!! De alguna manera telepática he estado recibiendo tantos mensajes de amigos que me derriten el corazón y les agradezco!!! He estado haciéndome la dura durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero eso está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos!!! Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero por alguna razón siempre he tenido que ocultar mis debilidades!!!”

Asghari solicitó el divorcio de la cantante el miércoles (16 de agosto) en el Tribunal Superior de Los Ángeles, según documentos obtenidos por Billboard. La solicitud señala que la pareja se separó el 28 de julio y Asghari citó diferencias irreconciliables como motivo del divorcio. También busca la manutención conyugal de Spears.

La intérprete de “Piece of Me” y Asghari comenzaron a salir tras conocerse en el set del video musical de “Slumber Party” de Spears en 2016. La pareja se comprometió en septiembre de 2021 y se casó en una impresionante ceremonia repleta de estrellas en Los Ángeles en junio de 2022. Solo un mes antes de su boda, Spears reveló que sufrió la pérdida de un embarazo.

“Si no era la soldada fuerte de mi papá, me enviarían a lugares para que me curaran médicos!!! Pero ahí era cuando más necesitaba a la familia!!! Se supone que debes ser amado incondicionalmente… no bajo condiciones!!!”, continuó Spears en su publicación de Instagram. “Así que voy a ser lo más fuerte que pueda y daré lo mejor de mí!!! Y de hecho lo estoy haciendo bastante bien!!! De todos modos, que tengan un buen día y no olviden sonreír!!!”

Un día después de solicitar el divorcio, Asghari publicó una declaración en sus historias de Instagram. “Después de seis años de amor y compromiso mutuo, mi esposa y yo hemos decidido terminar nuestro viaje juntos”, escribió. “Mantendremos el amor y el respeto que tenemos el uno por el otro y le deseo lo mejor siempre. Cosas suceden. Pedir privacidad parece ridículo, así que les pediré a todos, incluidos los medios, que sean amables y considerados”.

Mira la publicación de Spears en Instagram a continuación: