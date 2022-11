Britney Spears describe daño permanente a sus nervios: “Pica y da miedo”

Britney Spears reveló el domingo (6 de noviembre) que, pese a sus ágiles pasos de baile en sus videos en Instagram, sufre dolor físico casi a diario debido a daños en los nervios. “Estoy bailando al compás ahora Victoria… sí… daño en los nervios en el lado derecho de mi cuerpo… no hay cura excepto Dios, supongo… el daño en los nervios se produce a veces cuando no recibes suficiente oxígeno en el cerebro”, escribió la cantante, junto con un clip en el que baila “Pumped Up Kicks” de Foster the People ataviada en un pequeño top rojo y shorts negros.

Si bien Spears, de 40 años, no especificó qué ocasionó el daño a los nervios o lo que describió como un problema de oxigenación cerebral, sí trató de explicar a sus seguidores cómo se manifiesta. “Tu cerebro literalmente se apaga”, escribió sobre las terribles consecuencias de que no llegue suficiente oxígeno a tu cerebro. “En ese lugar no respiraba cuando estaba allí… el daño a los nervios hace que partes de tu cuerpo se entumezcan. Me despierto como 3 veces a la semana en la cama y mis manos están completamente entumecidas… los nervios son diminutos y se sienten como alfileres y agujas en el lado derecho de mi cuerpo, se dispara hasta mi cuello y la parte que más me duele es la sien. en mi cabeza… me pica y da miedo… los últimos 3 años desde que salí de ese lugar he estado en un leve estado de inconsciencia… no podía enfrentarlo”.

La buena noticia, dijo Spears, es que cuando baila no siente dolor, lo que podría explicar por qué publica tantos videos de ella danzando. “Es como si mi mente literalmente fuera a un lugar de mi niño interior. Y aunque no me muevo como solía hacerlo… realmente creo que mi fe en eso me dio fuerzas”, escribió. “Por la gracia de Dios, finalmente encontré un medicamento con el que realmente siento que el oxígeno va a mi cerebro y a través de mi cuello… mis ojos están más abiertos ahora y puedo mantener la cabeza erguida correctamente”.

Spears, que está a una semana del primer aniversario del fin de su restrictiva tutela de 13 años, dijo con esperanza que está “mucho mejor, puedo respirar… Me siento más inteligente porque bueno, Jesús, ahora puedo respirar… de cualquier manera, estoy respirando ahora y puedo bailar al compás”.

Spears y Elton John lanzaron recientemente un video para el remix de Joel Corry de su exitoso sencillo colaborativo, “Hold Me Closer”.

Aquí el video de Britney: