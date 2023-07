Britney Spears desactiva su Instagram

Britney Spears ha vuelto a desactivar su Instagram.

Si bien no se sabe por qué la superestrella del pop decidió tomarse un descanso de la plataforma de redes sociales que suele usar, se sabe que desactiva su página cada pocos meses. Más recientemente, el Instagram de Spears desapareció en diciembre, y su esposo, Sam Asghari, pidió a los fans que redujeran las críticas a la actividad de Spears en Instagram. “Las redes sociales pueden ser traumatizantes”, escribió. “A veces es bueno tomarse un descanso. Ella tiene su voz y es una mujer libre”.

Spears acaba de lanzar una colaboración de Will.i.am, “Mind Your Business”, el pasado viernes (21 de julio). La cantante de “Piece of Me” no ha publicado nada sobre la canción en sus redes sociales, excepto por un enlace preguardado en sus historias de Instagram.

El proyecto solo se anunció con un día de anticipación, y Will.i.am simplemente tuiteó un fragmento de 16 segundos del tema dance electrónico. “¡¡¡UH OH!!! Estás rockeando ya YA con will.i.am y @britneyspears… 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥”, subtituló el adelanto.

“Mind Your Business” le sigue al dueto de Britney con Elton John “Hold Me Closer” de 2022, el primer lanzamiento de Spears desde su álbum Glory de 2016.