BM llega al No. 1 de Billboard Argentina Hot 100 con ‘M. A’ junto a Callejero Fino, La Joaqui y Lola Índigo

La lista Billboard Argentina Hot 100 tiene nuevo líder: “M. A (Mejores Amigos)” de BM con Callejero Fino, La Joaqui y Lola Indigo alcanza el primer lugar desde el quinto. De este modo, el artista argentino logra su primer No. 1.

En el segundo lugar, Big One, Ke Personajes y FMK llegan con “Un Finde: Crossover #2”. La colaboración logra el Greatest Gainer tras subir 68 puestos, del 70 al 2. Después de reinar en la lista durante siete semanas, “En la intimidad” de Emilia, Big One y Callejero Fino cae 1-3. Luck Ra, La K’Onga y Ke Personajes bajan 3-4 con “Ya no vuelves”, y “TQG” de Karol G y Shakira pasa del 5° al 2° lugar.

Por otra parte, Aitana marca esta semana el Hot Shot Debut al “Los Ángeles” entrar en el No. 76. Ke Personajes celebra el debut de “Disfruto” en el No. 87 y “Otro día más” con La Contra en el 89.

Más adelante, Papichamp, Ecko y Alejo Isakk comienzan con “Vamos a amanecer” en el No. 92, y Ed Sheeran debuta con “Eyes Closed” en el No. 95.

Finalmente, Ke Personajes obtiene un tercer ingreso con “Adiós amor / Oye mujer”, en el No. 100.