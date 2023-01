‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ llega a la cima del Hot 100 de Billboard Argentina 

Bizarrap y Shakira son los nuevos líderes del Billboard Argentina Hot 100 al ascender “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” del sexto al primer lugar de la lista con fecha del 21 de enero. Es un tercer No. 1 para Shakira, mientras que Bizarrap alcanza su octavo. Todos, a excepción de su participación en “Mamichula” de Trueno y Nicki Nicole, que también incluye a Taui y Tatool, derivan de sus sesiones musicales.

Steve Aoki se asegura su primer Top 10 gracias a “Muñecas”, con Tini y La Joaqui, que se lleva el Hot Shot Debut de la semana, ingresando de No. 5. La colaboración le otorga a La Joaqui su tercer Top 10, mientras que para Tini es su 14to. Esto la coloca en un empate con Bad Bunny y Bizarrap como los segundos artistas con más canciones en el Top 10 de esta lista desde su lanzamiento en 2018.

Miley Cyrus alcanza su clasificación más alta con su más reciente sencillo, “Flowers”, en el puesto 11. Anteriormente obtuvo el puesto 40 con “Midnight Sky” en 2020.

Por otra parte, Yandel obtiene su cuarta aparición en las listas con “Yandel 150”, en el No. 45. Es el cuarto sencillo de su álbum La Resistencia, que debuta en el No. 11 de la lista Latin Rhythm Albums de Billboard (con fecha del 28 de enero). Además, el argentino Lauty Gram logra su primera entrada en las listas con “Vida Gangster” en el puesto 53.

Esta semana el honor de Greatest Gainer es para “Sesión – 6” de Pepper y Axel Caram. La canción sube 35 puestos, 96-61. Asimismo, María Becerra comienza a correr con “Desafiando el destino”.

Siete canciones más debutan esta semana: “Nunca nos fuimos” de Chano y Luckra, que abre en el No. 74; “Bemasté” de Tiago Pzk, en el No. 84; “Neón” de LIT Killah, en el No. 85; “Ęy pa la guacha loca? (con Salastkbron) – Remix”, de Gusty Dj, La Joaqui y L -Gante, en el No. 86; “Calm Down” de Rema y Selena Gomez, en el No. 91; “Latidos” de La K’Onga y Matías Valdez en el No. 94, y “Feliz cumpleanos Ferxxo” de Feid en el No. 98.