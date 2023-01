Bizarrap y Shakira debutan en Top 10 de lista global de Billboard

“Kill Bill” de SZA pasa una segunda semana en el No. 1 de la lista Billboard Global 200, mientras que “Calm Down” de Rema y Selena Gomez lidera el Billboard Global Excl. U.S. igualmente por segunda semana.

Explorar See latest videos, charts and news Bizarrap Selena Gomez Shakira See latest videos, charts and news

Además, “OMG” de NewJeans pega un salto 30-10 en el Global 200 y 19-7 en el Global Excl. U.S., y “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” de Bizarrap y Shakira se abre paso con fuerza en la segunda lista, debutando en el No. 8.

Las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S., lanzadas en septiembre de 2020, clasifican las canciones en función de la actividad de streaming y ventas en más de 200 territorios de todo el mundo, según datos de Luminate. El chart Global 200 incluye datos mundiales y el Global Excl. U.S. comprende datos de territorios que excluyen a Estados Unidos.

Las clasificaciones de las listas se basan en una fórmula ponderada que incorpora solo streaming oficiales de servicios de audio y video en los niveles de suscripción y con sostén publicitario, así como ventas de descargas, reflejando estas últimas las compras al detalle de música digital de servicio completo de todo el mundo, sin incluir las ventas por sitios directos al consumidor (D2C).

SZA lidera el Global 200, NewJeans alcanza el Top 10

“Kill Bill” de SZA pasa una segunda semana en el No. 1 en Billboard Global 200, con 75,2 millones de transmisiones (un 17% más) y 2.000 descargas vendidas (un 35% más) en todo el mundo del 6 al 12 de enero, impulsada por el estreno de su video musical oficial el 11 de enero. La canción es de su álbum SOS, que se ubica por quinta semana en el No. 1 del Billboard 200 en Estados Unidos.

Rema y Gomez encabezan Global Excl. U.S. NewJeans, Bizarrap y Shakira entran al Top 10

“Calm Down” de Rema y Selena Gomez corona el Billboard Global Excl. U.S. por segunda semana, con 53,5 millones de streams (esencialmente incluso semana sobre semana) y 4.000 descargas vendidas del 6 al 12 de enero (2% menos) en territorios fuera de Estados Unidos.

“Kill Bill” de SZA sube 6-2 en el Global Excl. U.S., convirtiéndose en su mayor éxito en las listas y su segunda entrada entre los cinco primeros puestos en la lista tras su colaboración en “Kiss Me More” de Doja Cat (No. 5 en 2021); “I’m Good (Blue)” de David Guetta y Bebe Rexha se mantiene en el No. 3 luego de haber alcanzado el No. 2 en septiembre; “Unholy” de Sam Smith y Kim Petras baja 2-4 luego de ocho semanas en el No. 1 desde octubre; y el primer Top 10 de NewJeans, “Ditto”, pasa del No. 4 al No. 5.

Al igual que en el Global 200, “OMG” de NewJeans se convierte en el segundo Top 10 del grupo en el Global Excl. U.S., al saltar 19-7 con 35,7 millones de streams (37 % más) fuera de Estados Unidos.

Además, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” de Bizarrap y Shakira se abre paso con vigor en el Global Excl. U.S. al ocupar el No. 8 de esa lista, con 56,2 millones de streams y 2.000 streams vendidos fuera de Estados Unidos desde su lanzamiento el 11 de enero a las 7 pm (hora del este) hasta el día siguiente. La muy comentada sesión de la serie del DJ y productor argentino le da su segundo Top 10 en la lista después de “Bzrp Music Sessions, Vol. 52” con Quevedo, que lideró durante seis semanas (tras debutar en el No. 3) a partir de julio pasado.

La superestrella colombiana Shakira también obtiene su segundo Top 10 en el Global Excl. U.S. desde que comenzó esa lista, luego que “Te felicito” con Rauw Alejandro alcanzara el No. 6 en junio pasado.

Las listas de éxitos Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S. (con fecha del 21 de enero de 2023) se actualizarán en Billboard.com el miércoles (18 de enero, un día después de lo habitual, debido al lunes (16 de enero) feriado por el Día de Martin Luther King Jr.). Para ambas listas, los 100 títulos principales están disponibles para todos los lectores en Billboard.com, mientras que las clasificaciones completas de 200 títulos pueden verse en Billboard Pro, el servicio por suscripción de Billboard. Para noticias de charts puedes seguir las cuentas @billboard y @billboardcharts en Twitter e Instagram.

Luminate, el proveedor de datos independiente de las listas de Billboard, completa una revisión exhaustiva de todos los envíos de datos utilizados para compilar las clasificaciones de los charts semanales. Luminate revisa y autentica los datos. En sociedad con Billboard, los datos considerados sospechosos o no verificables se eliminan, utilizando criterios establecidos, antes de que se realicen y publiquen los cálculos finales.