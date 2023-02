Bizarrap y Shakira extienden su racha ganadora en las listas de Billboard

“Bzrp Music Sessions, Vol. 53” de Bizarrap y Shakira llegó al No. 1 del Latin Airplay (con fecha del 4 de febrero). Su tiraera de estudio ahora ha encabezado nueve listas de Billboard para Estados Unidos: Latin Digital Song Sales, Latin Pop Digital Song Sales, Dance/Electronic Streaming Songs, Dance/Electronic Digital Song Sales, Hot Latin Songs, Latin Streaming Songs, Latin Pop Airplay, Latin Pop Streaming Songs, y ahora Latin Airplay.

“Bzrp Music Sessions, Vol. 53” avanza 5-1 en su segunda semana en el Latin Airplay tras un incremento del 35% en impresiones de audiencia, a 10 millones, obtenidas en la semana que finalizó el 26 de enero, según Luminate.

La nueva coronación amplía el récord de Shakira entre las mujeres, con 18 números 1. Bizarrap registra su segundo después de “Vol. 52” con Quevedo, que llegó a la cima del chart el pasado noviembre y permaneció allí cuatro semanas.

Shakira, mientras tanto, se reemplaza a sí misma en el No. 1 al enviar “Vol. 53” a “Monotonía” con Ozuna al No. 5 después de seis semanas de reinado, la mayor cantidad desde que “Con calma” de Daddy Yankee con Snow dominó la lista ocho semanas en 2019. Notablemente, es la primera vez que una mujer se reemplaza a sí misma en el No. 1 desde que se lanzó este chart en 1994.

Además, la última vez que un artista se reemplazó en el No. 1 del Latin Airplay fue cuando “Pepas” de Farruko destronó su colaboración con Enrique Iglesias “Me pasé” en octubre de 2021.

Como se mencionó, “Vol. 53” continúa su racha ganadora en las listas de Billboard. Permanece en el No. 1 de Dance/Electronic Streaming Songs, Hot Latin Songs, Latin Pop Airplay, y Latin Streaming Songs y Latin Pop Streaming Songs por segunda semana, mientras que en Latin Digital Song Sales y Latin Pop Digital Song Sales cumple tres semanas en la cumbre.

En el Billboard Hot 100 de todos los géneros, la canción baja 9-13, mientras que se mantiene estable en el No. 2 de las listas Billboard Global 200 y Global Excl. U.S.