Bizarrap obtiene su primer No. 1 en Hot Latin Songs con ‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53’

Bizarrap consigue su primer No. 1 en la lista Hot Latin Songs de Billboard con su más reciente colaboración. “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” asciende 16-1 en la lista del 28 de enero. Shakira empata con Bad Bunny como los artistas con más números uno: 12 en total.

“Bzrp Music Sessions, Vol. 53” llega a la cima tras su primera semana completa de seguimiento con incrementos en todas las métricas. La canción se lanzó el 11 de enero a las 7 p.m. (hora del este) a través de Dale Play/Sony Music Latin y debutó en el No. 16 (lista del 21 de enero) con menos de dos días de actividad. Hot Latin Songs clasifica las canciones latinas más populares en Estados Unidos combinando difusión radial, ventas digitales y datos de streaming.

Comenzando con la difusión radial, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” generó 7,42 millones de impresiones de audiencia en la semana de seguimiento que finalizó el 19 de enero, según Luminate. La suma permite un debut en el No. 5 de la lista Latin Airplay de todos los géneros. Es el segundo Top 10 de Bizarrap después de su dominio de cuatro semanas con “Music Sessions, Vol. 52” con Quevedo (noviembre de 2022). Shakira, por su parte, acumula su Top 10 número 36.

En el frente del streaming, “Vol. 53” registró 20,2 millones de streams oficiales en Estados Unidos, o 315% más, en el mismo período de seguimiento. El conteo arroja un comienzo en el No. 3 de la clasificación general Streaming Song y un salto 17-1 en Latin Streaming Songs.

Las ventas también ayudaron a su ascenso al No. 1 en Hot Latin Songs. Con 9.000 descargas vendidas, “Vol. 53” sube 23-3 en la lista Digital Songs Sales, y se mantiene por segunda semana en el No. 1 de Latin Digital Song Sales. Es la semana de mayores ventas entre los éxitos del Hot Latin Songs desde que “Suerte (Whenever, Wherever)” de Shakira vendió 15.000 descargas según la lista con fecha del 15 de febrero de 2020, tras su interpretación de la canción durante el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl ese año.

De vuelta a la cuenta multimétrica, “Vol. 53” envía con creces a “Bebe dame” de Fuerza Regida y Grupo Frontera al No. 2 después que esta pasó una semana en el trono. Como se mencionó, el ascenso de la canción le da a Shakira su duodécimo No. 1 y la coloca en un empate con Bad Bunny en el cuarto puesto entre los artistas con más primeros lugares. Aquí está el marcador desde el inicio de la lista en 1986:

27, Enrique Iglesias

16, Luis Miguel

15, Gloria Estefan

12, Bad Bunny

12, Shakira

11, Marco Antonio Solís

11, Ricky Martin

Es de destacar que es la primera vez desde “Provenza” de Karol G, en mayo de 2022, que una mujer en papel protagónico o coprotagónico se pone a la cabeza de Hot Latin Songs. Además, el primer lugar fue monopolizado por tres canciones de Bad Bunny durante 35 semanas: “Moscow Mule”, “Me porto bonito” con Chencho Corleone, y “Tití me preguntó” dominaron las listas con fecha del 21 de mayo de 2022 al 14 de enero de 2023, hasta que “Bebe dame” llegó a la cumbre la semana pasada.

Por otra parte, “Vol. 53” debuta en el No. 9 de la lista general Billboard Hot 100. Es el despegue más alto para ambos artistas, y la clasificación más alta de Shakira desde que su colaboración con Beyoncé “Beautiful Liar” alcanzó el No. 3 en 2007. “Vol. 53” también logra el No. 2 tanto en la lista Billboard Global 200 como en el Global Excl. U.S.

Todas las listas con fecha del 28 de enero se actualizarán en Billboard.com el miércoles 25 de enero.