Ben Affleck habla efusivamente del apoyo de Jennifer Lopez: “Ella está pendiente de mí”

Ben Affleck no podría estar más agradecido por su esposa, Jennifer Lopez. En una entrevista con The Hollywood Reporter publicada el jueves (16 de marzo), el actor habló efusivamente de la guía que la cantante de “Let’s Get Loud” le ha dado tras varios años difíciles bajo la luz pública.

Cuando se le preguntó sobre su ausencia en las redes sociales y por qué elige mantenerse desconectado, Affleck respondió: “Mi esposa es un genio en eso. No sé si hay alguien que entienda Instagram mejor que ella”.

El ganador de dos premios Oscar agregó que Lopez llegó a algunas conclusiones sobre por qué él mantiene su vida fuera la mirada pública. “Ella cree que debido a las experiencias que he tenido, me he vuelto muy cauteloso. Y tiene razón. Veo estas cosas como minas terrestres, donde tu carrera puede terminar si dices algo incorrecto”, explicó Affleck. “Tuve una experiencia en verdad dolorosa en la que di una entrevista en la que me mostré realmente vulnerable, y los titulares resultantes no solo fueron errados, sino en realidad todo lo contrario de lo que quise decir”.

La dolorosa experiencia tuvo que ver con la aparición de Affleck en 2021 en el programa de radio The Howard Stern Show, donde vinculó su hábito de la bebida con su exesposa, Jennifer Garner. El actor aclaró sus comentarios más tarde ese año en el programa de TV Jimmy Kimmel Live!, afirmando que se usaron artículos noticiosos como carnada de clics en internet, tergiversando sus palabras para achacar a su esposa su problema con el alcohol.

“Quiero aclarar que mi conducta es enteramente responsabilidad mía. Lo que quise expresar era algo triste”, dijo el actor de 50 años en la reciente entrevista con The Hollywood Reporter. “Estaba tratando de decir: ‘Mira, estaba bebiendo demasiado, y cuanto menos feliz eres, ya sea por tu trabajo, tu matrimonio, a medida que tu vida se vuelve más difícil, si estás haciendo cosas para llenar un vacío que no son saludables, vas a empezar a hacer más de esas cosas’”.

Lopez, sin embargo, lo apoya pese a los recientes acontecimientos. Affleck continuó: “[Ella] me dice ahora: ‘Relájate, sé tú mismo. Diviértete. De hecho, eres un tipo divertido que es verdadero y genuino, y pareces tan serio’. ¿Parezco serio? Pero como en muchas cosas, tiene toda la razón. Y me ama. Cuida de mí. Trata de ayudarme. Así que tal vez debo escucharla”.

Lo próximo para Affleck es el estreno de su nueva película de drama Air, dirigida por él mismo. La cinta, que sigue al ejecutivo deportivo Sonny Vaccaro y a Nike en sus intentos de perseguir al novato del baloncesto Michael Jordan para una de las sociedades de la moda más lucrativas, se estrenará en SXSW el 18 de marzo y llegará a los cines el 5 de abril.