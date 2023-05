‘Chanel’ de Becky G & Peso Pluma llega al Top 10 de Hot Latin Songs

Becky G y Peso Pluma suman un nuevo Top 10 a su cuenta en la lista Hot Latin Songs de Billboard, al avanzar “Chanel” del No. 15 al No. 9 en el chart del 6 de mayo. Con este logro, Peso Pluma coloca siete canciones simultáneamente en el Top 10 (y 15 en la lista), la mayor cantidad de un artista regional mexicano. El septeto incluye a “Ella baila sola” con Eslabón Armado, que ocupa el No. 1 por cuarta semana consecutiva.

“Chanel” avanza con ganancias en todas las métricas que contribuyen a Hot Latin Songs: streams, ventas y difusión radial. Registró 10,2 millones de streams oficiales en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 21 al 27 de abril, según Luminate. La suma genera un debut en el No. 42 de la lista general Streaming Songs y en el Top 10 del Latin Streaming Songs, donde salta 14-10 en su segunda semana, un aumento del 33%.

Las ventas aumentaron un 49%, a 1.000, en el mismo período. Ello hace avanzar a “Chanel” 14-6 en Latin Digital Song Sales. La canción también avanza en el frente radial con un aumento del 386%, a 1 millón de impresiones de audiencia.

Becky G suma su sexto Top 10 en Hot Latin Songs y el primero desde que “Mamiii” con Karol G se convirtió el año pasado en su primer No. 1, predominando 10 semanas.

Mientras tanto, Peso Pluma, de 23 años, logra su séptimo Top 10 en Hot Latin Songs, todos en esa región de la lista de manera simultánea. Es el primer artista mexicano en lograr la hazaña. Solo otro artista ha registrado tantos o más títulos en el Top 10 a la vez: Bad Bunny, que colocó entre siete y nueve canciones en el Top 10 en 27 semanas distintas entre 2020-22.

Antes de Peso Pluma, entre los artistas regionales mexicanos Joan Sebastian tenía la marca con cuatro canciones simultáneamente en el Top 10 de Hot Latin Songs en la lista del 1 de agosto de 2015.

Aquí las 15 entradas de Peso Pluma en Hot Latin Songs esta semana:

Clasificación, título, artista(s) adicional(es)

No. 1, “Ella baila sola”, con Eslabón Armado

No. 3, “La bebe”, con Yng Lvcas

No. 4, “Por las noches”

N° 5, “PRC”, con Natanael Cano

No. 6, “AMG”, con Gabito Ballesteros y Natanael Cano

Nº 9, “Chanel”, con Becky G

No. 10, “El azul”, con Junior H

No. 16, “Igualito a mi apá”, con Fuerza Regida

No. 23, “Las morras”, con Blessd

No. 24, “Rosas pastel”, con Jasiel Núñez

No. 25, “El tsurito”, con Junior H y Gabito Ballesteros

No. 33, “Ando enfocado”, con Codiciado y Jaziel Avilez

N° 34, “El belicón”, con Raúl Vega

No. 35, “El gavilán”, con Luis R Conriquez & Tony Aguirre

No. 42, “El hechizo”, con Ovy on the Drums

Peso Pluma se convierte en el quinto artista en colocar 15 hits en Hot Latin Songs en una sola semana. Bad Bunny ha tenido 40, precedidos por un récord de 24 entradas en una semana en el chart con fecha del 21 de mayo de 2022 (al hacer su aparición Un Verano Sin Ti en las listas de álbumes), mientras que Anuel AA, Karol G y Ozuna lograron también la proeza.

Por otra parte, “Chanel” salta del No. 88 al 56 en el Billboard Hot 100 de todos los géneros. En el frente global, avanza 85-49 en la lista Billboard Global 200 y 117-72 en la Billboard Global Excl. U.S.

Mientras tanto, “Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma sube al No. 4 en el Hot 100, marcando otro nuevo récord de canciones regionales mexicanas en la historia de la lista.