Bad Bunny consigue 26° top 10 en Latin Airplay con ‘Where She Goes’

Tras obtener seis nuevas entradas en el top 10 de los charts de Billboard, incluyendo dos No. 1, con “Where She Goes”, Bad Bunny extiende su racha ganadora al ascender la canción al No. 2 de la lista Latin Airplay (con fecha del 5 de agosto). Al mismo tiempo, la canción aterriza en el No. 1 de Latin Rhythm Airplay.

En Latin Airplay, “Where She Goes” sube 20-2 y se lleva el honor al Greatest Gainer de la semana con 9 millones de impresiones de audiencia, lo que representa un aumento del 70% con respecto a la semana anterior. Bad Bunny desbanca una de sus canciones del segundo lugar, “un X100to” con Grupo Frontera, que retrocede 2-6 con una disminución del 6% en las impresiones de audiencia (a 8,2 millones).

Los mayores partidarios de la canción durante la semana incluyen a KXOL de SBS (Los Ángeles), WVIV de Univision (Chicago) y KQMR (Phoenix), y Grupo Radio Centro KAMA (Houston).

Con “Where She Goes”, Benito suma su 26° top 10 en el Latin Airplay, empatando con Maluma en el séptimo lugar desde que se lanzó la lista en 1994. Aquí el resumen de los 10 principales:

48, Daddy Yankee

40, J Balvin

37, Ozuna

28, Wisin & Yandel

27, Wisin

26, Bad Bunny

26, Maluma

Además, el nuevo top 10 en Latin Airplay le sigue a dos No. 1 en las listas: “Where She Goes” le dio a Bad Bunny su tercer reinado en el Billboard Global 200 y su 14° en Latin Digital Song Sales, ambos en las listas con fecha del 3 de junio. En esta última, Benito sigue de cerca a Shakira, quien tiene el récord con 15 No. 1.

Además, como se mencionó, “She Goes” ahora domina el Latin Airplay en su décima semana. Veamos los logros de la canción en las listas:

Fecha pico, chart, máxima posición

3 de junio, Billboard Global 200, No. 1

3 de junio, Billboard Global Excl. U.S., No. 3

3 de junio, Latin Digital Song Sales, No. 1

3 de junio, Hot Latin Songs, No. 2

3 de junio, Latin Streaming Songs, No. 2

3 de junio, Streaming Songs, No. 3

5 de agosto, Latin Airplay, No. 2

5 de agosto, Latin Rhythm Airplay, No. 1

Más allá de su top 10 en Latin Airplay, “She Goes” lidera Latin Rhythm Airplay, lo que le da a Benito su 21er No. 1 en esa lista. Rompe un empate con Wisin & Yandel con la cuarta mayor cantidad, detrás de Daddy Yankee (35 No. 1), J Balvin (34) y Ozuna (29).