‘Where She Goes’ de Bad Bunny asciende al No. 1 de Latin Airplay

Una semana después de que Bad Bunny se asegurara su 26° top 10 en la lista Latin Airplay de Billboard con “Where She Goes”, el puertorriqueño se apunta un nuevo éxito en los charts al subir la canción a la cima del ranking con fecha del 12 de agosto.

Explorar Explorar Bad Bunny See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

“Where She Goes” sube del No. 2 en la lista general de difusión radial latina con 9,22 millones de impresiones de audiencia, lo que representa un aumento del 2% con respecto a la semana anterior, obtenido en la semana que finalizó el 3 de agosto, según Luminate.

Con “Where She Goes”, Benito obtiene su 22° No. 1 y se convierte en el séptimo artista en general con más primeros lugares en Latin Airplay. Además, empata con Maluma y Wisin en el quinto lugar desde el inicio del chart en 1994. Aquí un resumen:

35, J Balvin

22, Enrique Iglesias

32, Ozuna

28, Daddy Yankee

22, Bad Bunny

22, Maluma

22, Wisin

“Where She Goes” toma la delantera un mes después de que “un X100to” de Bad Bunny con Grupo Frontera culminara su reinado de seis semanas (lista con fecha del 8 de julio). La pista encabezó el Latin Airplay en su tercera semana, el viaje más rápido al primer lugar entre los 22 No. 1 de Bad Bunny.

Latin Airplay es una de las nueve listas en las que “Where She Goes” ha alcanzado el top 10. Además de encabezar este chart, alcanzó el No. 1 en Billboard Global 200, Latin Digital Song Sales y Latin Rhythm Airplay; el No. 2 en Hot Latin Songs; No. 3 en Global Excl. U.S., Streaming Songs y Latin Streaming Songs; y el No. 8 en el Billboard Hot 100.

Feid y Sean Paul juntos en el top 10: En otra parte de Latin Airplay, Feid y Sean Paul unen fuerzas para un nuevo top 10 al subir “Niña bonita” 11-4.

La canción se lleva el honor de Greatest Gainer con una ganancia del 36% en las impresiones de audiencia, generando 8,6 millones, durante el mismo período de seguimiento.

“Niña bonita” es solo la segunda colaboración con un artista que graba principalmente en un idioma que no es español que llega al top 10 de Latin Airplay en 2023, luego de que “Arhbo (Music From The FIFA World Cup Quatar 2022)” de Ozuna y el artista franco-congolés Gims dominara tres semanas y pasara seis en el top 10 entre fines de 2022 y 2023.