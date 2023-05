‘Where She Goes’ de Bad Bunny llega al No. 1 de la lista Billboard Global 200

“Where She Goes” de Bad Bunny alcanza el No.1 en la lista Billboard Global 200 (con fecha del 3 de junio). Es el primer artista que llega al primer lugar del chart en tres ocasiones desde su lanzamiento.

Mientras tanto, “Cupid” de FIFTY FIFTY pasa una segunda semana en la cumbre del Billboard Global Excl. U.S. Además, la balada de Shakira “Acróstico” ingresa al top 10 del Global Excl. U.S. al brincar del No. 11 al No. 8.

Los charts Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S., lanzados en septiembre de 2020, clasifican las canciones según la actividad de streaming y ventas en más de 200 territorios del mundo, según la compilación de Luminate. El Global 200 incluye datos mundiales y el Global Excl. U.S. comprende datos de territorios que no incluyen Estados Unidos.

Las clasificaciones de las listas se basan en una fórmula ponderada que incorpora solo streams oficiales en servicios de audio y video por suscripción o con publicidad, así como ventas de descargas, reflejando estas últimas la compras de minoristas de música digital de servicio completo de todo el mundo, excluyendo del cálculo ventas de sitios directos al consumidor (D2C).

Bad Bunny llega directo al No. 1 del Global 200

“Where She Goes” de Bad Bunny debuta en la cumbre del Billboard Global 200 con 71 millones de streams y 3.000 ventas en todo el mundo del 19 al 25 de mayo, tras su lanzamiento el 18 de mayo. La canción representa su tercer No. 1 en la lista, después de “un x100to” con Grupo Frontera, que ocupó el primer lugar dos semanas a principios de mayo, y “Dákiti” con Jhayco (antes conocido como Jhay Cortez), que pasó tres semanas en la cima entre noviembre y diciembre de 2020.

Bad Bunny se convierte en el primer solista con tres No. 1 en el Global 200. En general, solo es superado por el grupo BTS, que tiene seis. Justin Bieber, BLACKPINK, Drake, Olivia Rodrigo y Taylor Swift cuentan con dos cada uno.

“Where She Goes” es la primera entrada de Bad Bunny al Global 200 sin un artista acompañante desde que lanzó su LP Un Verano Sin Ti, que dominó el Billboard 200 estadounidense durante 13 semanas entre mayo y octubre de 2022.

“Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma baja al No. 2 del Global 200 después de tres semanas en el primer lugar, luego de haberse convertido en el primer tema regional mexicano en encabezar la lista.

“Cupid” de FIFTY FIFTY cae al No. 3 del segundo lugar en el Global 200; “La bebe” de Yng Lvcas y Peso Pluma retrocede al No. 4 de su No. 3; y “Flowers” de Miley Cyrus se mantiene en el No. 5, luego de haber pasado 12 semanas en la cumbre entre enero-abril.

‘Cupid’ vuelve a la cima del Global Excl. U.S.

“Cupid” de FIFTY FIFTY permanece una segunda semana en el No. 1 del Billboard Global Excl. U.S. pese a caídas del 6% en streams, a 61 millones, y del 13% en ventas, a 2.000 fuera de Estados Unidos del 19 al 25 de mayo.

“La bebe” de Yng Lvcas y Peso Pluma registra una cuarta semana en su máximo del No. 2 en el Global Excl. U.S.

“Where She Goes” de Bad Bunny debuta en el No. 3 del Global Excl. U.S., con 48,1 millones de streams y 1.000 ventas en su primera semana completa de seguimiento. Bunny extiende su récord al lograr su 14º top 10 en la lista, ampliando la brecha entre los subcampeones BTS y Swift, cada uno con 10.

“Flowers” de Miley Cyrus se mantiene en el No. 4 del Global Excl. U.S. luego de empatar un récord de 13 semanas (con “As It Was” de Harry Styles) en el No. 1 desde su debut en enero; y “Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma retrocede 3-5, luego de alcanzar el No. 2.

Por otra parte, “Acróstico” de Shakira avanza 11-8 al top 10 del Global Excl. U.S., al subir sus streams fuera de Estados Unidos un 6%, a 55,6 millones. La superestrella colombiana, galardonada como Mujer del Año el 6 de mayo en la primera edición de la gala Mujeres Latinas en la Música de Billboard, logra su cuarto top 10 en la lista, todos en el último año, y tres en 2023. “TQG” con Karol G debutó en el No. 1 en la lista del 11 de marzo; “BZRP Music Sessions, Vol. 53”, de Bizarrap y Shakira, alcanzó el No. 2 en enero; y “Te felicito” con Rauw Alejandro llegó al No. 6 en junio de 2022.

Las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S. (con fecha del 3 de junio de 2023) se actualizarán en Billboard.com el miércoles (31 de mayo, un día más tarde de lo usual debido al feriado del lunes por el Día de los Caídos en Estados Unidos). Los 100 títulos principales de ambas listas están disponibles para todos los lectores en Billboard.com, mientras que las clasificaciones completas de 200 títulos pueden verse en Billboard Pro, el servicio por suscripción de Billboard. Para noticias sobre charts, puedes seguir las cuentas @billboard y @billboardcharts en Twitter e Instagram.

Luminate, el proveedor de datos independiente de las listas de Billboard, realiza una revisión exhaustiva de todos los datos utilizados para compilar las clasificaciones de los charts semanales. Luminate revisa y autentifica los datos. En asociación con Billboard, se eliminan los datos considerados dudosos o no verificables, utilizando criterios establecidos, antes de que se hagan y publiquen los cálculos finales.